مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى انه بعد قيام مصر باعتماد برنامج إصلاح اقتصادي شامل بدعم من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، تراجعت قيمة الجنيه المصري بحوالي 50 في المئة بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. وكانت تلك إحدى الخطوات الحاسمة في إطار حل أزمة نقص النقد الأجنبي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.

وعلى الرغم من ذلك، فإن تعويم الجنيه إلى جانب خفض الدعوم وإدخال الإصلاحات الضريبية أسهم في رفع التضخم إلى 33 في المئة في يوليو 2017، قبل أن يتراجع إلى 13 في المئة في أبريل 2019. وبعد أن شهد الجنيه المصري تقلبات عديدة خلال أشهر قليلة، استقرت قيمته أمام الدولار عند حوالي 17.6-18.0 جنيهاً مصرياً للدولار الأميركي لمدة عامين تقريباً، حتى في ذروة الأزمة التي اجتاحت بعض الأسواق الناشئة (تركيا والأرجنتين) في النصف الثاني من العام 2018. وفي واقع الأمر، ظل سعر صرف الجنيه المصري مستقراً على الرغم من تراجع معنويات المستثمرين والانخفاض الحاد في تدفقات رأس المال، حتى في ظل وجود دعم من صندوق النقد الدولي وتحسن التصنيف الائتماني. إلا أنه منذ بداية العام 2019، بدأ الجنيه المصري في استعادة قوته، حيث وصل سعر صرف الجنيه في 26 مايو إلى مستوى 16.81 جنيهاً مقابل الدولار للشراء و 16.96 دولاراً للبيع، متراجعاً دون 17 جنيهاً مصرياً للمرة الأولى منذ عامين.

أسباب ارتفاع الجنيه

في الوقت الذي توقع معظم المتداولين والمحللين انخفاض قيمة الجنية المصري لتتراوح ما بين 18 إلى 20 جنيهاً للدولار في العام 2019، كانت هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاعه.

1 - إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج. قرر البنك المركزي المصري إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب إلى الخارج في 4 ديسمبر، والتي كانت تسمح لهم بتحويل استثماراتهم بالدولار إلى خارج البلاد وقتما يشاءون بضمان من البنك المركزي. وساهمت تلك الآلية في توفير نوع من الاستقرار للجنيه، مما حد من تقلباته في وجه خروج رأس المال خلال النصف الثاني من العام الماضي. وبمجرد إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج، تعين على البنوك التجارية استيعاب تدفقات رأس المال، وبدأ سعر الصرف في الاستجابة بدرجة أكبر لقوى السوق في ظل تحول نظام الصرف إلى نظام أكثر مرونة، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض أكبر البنوك المصرية المملوكة للدولة بإمكانها التدخل لضبط حركة أسعار الصرف.

2 - الاقتصاد المصري يمضي على المسار الصحيح. بينما كان ارتفاع الجنيه المصري مدعومًا إلى حد ما بالتغيير في آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج، إلا أن هذا الارتفاع يعكس الأداء القوي للاقتصاد المصري. حيث عالج برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل الذي طبقته مصر خلال العامين ونصف العام الماضيين حالة عدم توازن الاقتصاد الكلي ودعم استعادة ثقة المستثمرين الأجانب.

3 - تزايد ثقة المستثمرين. قد يعزى ارتفاع قيمة الجنيه في الآونة الأخيرة إلى تدفقات المحافظ الاستثمارية. حيث دعم الانتعاش الاقتصادي والاستقرار السياسي وتحسن التصنيف السيادي لمصر، عودة الاستثمارات الاجنبية للتدفق مجدداً نحو مصر. بالإضافة إلى ذلك، فانه في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية وعدم توقع تأثير العوامل الاقتصادية سلباً على سعر الصرف، تزايد إقبال المستثمرين للاستفادة من الارتفاع في أسعار الفائدة مقارنة بالدول الأخرى إلى جانب ثبات سعر الصرف. وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة إلى 16.9 مليار دولار في أبريل 2019، لتعود بذلك إلى مستوياتها السابقة التي سجلتها في يوليو 2018 قبل خروج رؤوس الأموال من البلاد في النصف الثاني من العام.

4 - توافر مستوى قوي من احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من حوالي 42 مليار دولار في ديسمبر 2018 إلى 44.2 مليار دولار في أبريل 2019، بما يسمح بتغطية حوالي ثمانية أشهر من واردات مصر من السلع الأساسية فيما يعد أعلى من المتوسط العالمي المقبول البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية.

5 - تزايد النقد الأجنبي في البنوك التجارية. ساهم إلغاء آلية تحويل الاستثمارات الأجنبية بالدولار إلى الخارج في إعادة توجيه جزء من تدفقات المحافظ الاستثمارية من البنك المركزي إلى البنوك التجارية، الأمر الذي تسبب في تدهور حاد في صافي النقد الأجنبي لدى البنوك في أواخر العام 2018. إلا أنه بفضل تقليص العجز في الحساب الجاري الخارجي في السنة المالية 2019/2018 وتدفقات رأس المال في أوائل العام 2019، زادت السيولة بالدولار في النظام المصرفي.

