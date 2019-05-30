مصابيح

سليل الرجال من أسرة تتمتع بالأخلاق وطيب المعدن، جده المرحوم مشاري الروضان أحد رجالات الكويت المشهورين بالعطاء والتواضع وطيب أخلاقهم، والده المرحوم عبدالله الروضان النائب والوزير الأسبق الذي سطر تاريخه النيابي والاجتماعي بأحرف من نور واخوه ذو الخلق الطيب والابتسامة الدائمة عبداللطيف الروضان لا يخفى على الجميع تواضعه وطيبة قلبه، ونجله الوزير الحالي للتجارة والصناعة خالد ناصر الروضان. انها اصول تعود الي الشجرة الطيبة تضفي على أغصانها بالطيب، قلوبهم صافية وأيديهم نظيفة بيضاء، يقدرون الناس بحسب ما يملكون من أخلاق وليس بحسب ما يملكون من مال أو جاه أو منصب زائل، فهم منارة من الأخلاق والقيم، أنه العم ناصرعبد الله مشاري عبد الله الروضان الفضلي المولود في عام (1950)، درس العلوم وتطوروتمرس في الحكومة وفي التجارة على ايدي والده المرحوم عبد الله مشاري الروضان.

تطور علمي

حصل ناصر الروضان على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت 1974، وبعد تخرجه عمل في وزارة التجارة والصناعة حتى عام 1985، وشارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1985 في الدائرة الرابعة، وحصل على المركز الأول برصيد 1072 وفاز بالانتخابات، وعين وزيرا للدولة لشؤون الاسكان في الحكومة الثالثة عشرة في عام 1986، وعين وزيرا للدولة لشؤون الاسكان في التعديل الوزاري للحكومة الثالثة عشرة في عام 1988، وفي عام 1990 عين وزيرا للتجارة والصناعة في الحكومة الرابعة عشرة، وعين وزيرا للمالية في عام 1991 في الحكومة الخامسة عشرة، وفي الحكومة السادسة عشرة في 1992 عين نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزير للمالية والتخطيط، وعين في عام 1994 نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزير للمالية، وعين في عام 1996 نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزير للمالية في الحكومة السابعة عشرة، وفي عام 1998 عين نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء في الحكومة الثامنة عشرة.

مسيرة.. وعمل

ترأس شركة مجموعة الروضان الدولية 1999-2007، ورئيس مجلس ادارة شركة أم نت للخدمات المصرفية الآلية 2003-2006، وفي العام 2004 ترأس لجنة التنمية واصلاح المسار الاقتصادي للمجلس الأعلى للتخطيط، وترأس لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 2005 م، وعمل مستشارًا بديوان سمو ولي العهد 2007، وعضو مجلس ادارة بنك الكويت المركزي 2010. مثل الكويت عضوًا في وفد الدولة بمؤتمرات القمة الخليجية التي عقدت في الدوحة 1990 والكويت 1991 وأبو ظبي 1992 والبحرين 1994، ومسقط 1995 والدوحة 1996 والكويت 1997، كما كان عضواً مشاركاً في وفد دولة الكويت برئاسة سمو الأمير في قمة دول عدم الانحياز في جاكرتا، ورئيس وفد دولة الكويت ممثلا عن حضرة صاحب السمو الأمير في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في القاهرة 1996، ورئيس وفد دولة الكويت ممثلا عن حضرة صاحب السمو الأمير في مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر الاسلامي في اسلام أباد 1997.

خبرة حكومية

شغل العديد من المناصب، 1986-1990 رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاسكان،1991- 1998 رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 1991- 1998 رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، 1991- 1998 رئيس مجلس ادارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، 1992- 1994 رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، 1991 -1998 رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، 1993- 1998 رئيس مجلس الخدمة المدنية نيابة عن سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء،1996 -1998 رئيس اللجنة الوزارية لاعداد برنامج عمل الحكومة لسنة 1996، 1994- 1998 رئيس اللجنة العليا للتنمية واصلاح المسار الاقتصادي، 1986- 1990 عضو اللجنة التعليمية والاجتماعية بمجلس الوزراء، 1986- 1990 عضو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء، 1986-1990 عضو لجنة الخدمات والمرافق العامة،1986-1998 عضو اللجنة العليا للمخطط الهيكلي، 1986-1992 عضو المجلس الأعلى للاسكان، 1990-1998 عضو المجلس الأعلى للبترول، 1991- 1998 عضو المجلس الأعلى للتخطيط، 1991- 1998 عضو المجلس الأعلى للدفاع، 1991-1998 عضو لجنة الأمن والسياسة، وكان في فترة الغزو والتحرير رئيس لجنة اعداد خطة الطوارئ للتموين.

إن العم ناصر الروضان من الأشخاص المخلصين الذين لا تفارق البسمة وجهه والتواضع سلوكه وشيمته هو رجل غني عن الإطراء والثناء، وهو ممن يجب الاقتداء بهم من الشباب حتى يتصل الجيل الحالي والمستقبلي بالأجيال الحاضرة والماضية لأن بمثل أخلاق هؤلاء الرجال الذين نسجوا ذكرا طيبا بين مجتمعاتهم، تنار منابر الأخلاق والعلم فهم مصانع للرجال ذوي الهمم والأخلاق أمثال العم أبوخالد كانوا ومازالوا هامات عالية في سماء المجد والأخلاق.. تلتمس من تقربك إليهم دماثة الخلق وطيب المعشر وتجد نفسك شغوفا بالجلوس جانبهم وإلى مجالسهم أنهم رجال صدقوا في تعاملاتهم ومسيرتهم وحبهم للغير لا يعرفون للحسد أو الحقد طريقا ..

إن العم بوخالد لديه العديد من التجارب في عالم المال والأعمال وفي التجارة وفي الاقتصاد والاداء القيادي من خلال مناصبه المتنوعة والمتعددة والتي عززت من دور القيادة والحكمة والجد والاجتهاد انه حقا سليل الرجال من ذوي الأخلاق.

إصلاح اقتصادي

وضع رؤية اقتصادية تحوطية عندما ترأس اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط تجنبا للتقلبات في اسعار النفط وحدوث عجوزات في الميزانية وشدد وقتها على تضافر جميع الجهود سواء من اللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية في مجلس الامة حتى نتجنب ما يمكن ان يحدث من تداعيات اذا استمر انحدار المداخيل، وظل يحرص على أهمية العمل في صالح الاقتصاد الكويتي واهميه اجراء الاصلاح الاقتصادي بما يحقق الرفاهية للمواطنيين ويكفل استقرار ونمو الاقتصاد الكويتي.

