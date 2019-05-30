مصابيح

مستشفى جابر الأحمد صنف كأكبر مستشفى في منطقة الشرق الأوسط، ويحتل المرتبة السادسة عالمياً من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية، حيث تبلغ مساحة المستشفى الاجمالية حوالي 720.000 م2، وقد تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برعايته وحضوره حفل افتتاحه. وبلغت كلفة المستشفى نحو 304 ملايين دينار وتحتوي على خمسة أبراج خاصة بغرف المرضى بواقع تسعة طوابق لكل برج من الأبراج، ومن المرجح أن يتم عمل توسعة مستقبلية لاضافة برج سادس، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للأسرة حوالي 1200 سرير، ومن أهم مميزات المستشفى أنها تحتوي على مول طبي تم تصميمه على شكل هلال زجاجي يمتد طوله الى واحد كيلومتر ويضم محلات متنوعة كالصيدلية ومحلات للهدايا بالاضافة الى استراحات عديدة للمراجعين والمرضى، كما يحيط بالمستشفى سبع مداخل ولكل مدخل منها ست مصاعد خاصة للزوار بالاضافة الى مصاعد خاصة للمرضى وللخدمات ليصبح أجمالي المصاعد في المستشفى حوالي 150 مصعداً، تقع أبراج المرضى في الجزء الشمالي للمستشفى ويتميز باطلالة خارجية لكل غرف المرضى مع مراعاة دخول الشمس الى الغرف، كما تحتوي الأبراج على أقسام داخلية للخدمات الادارية وخدمات العناية بالمرضى بالاضافة الى أجنحة خاصة لكبار الشخصيات، وتوفير خدمات متكاملة أخرى لراحة ورعاية المرضى.

يحتوي مبنى العيادات الخارجية على عيادات متكاملة تشمل كافة الخدمات التي يحتاجها المرضى لتلقي العلاجات لمختلف التخصصات الطبية، وسيتم تجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات اللازمة.

