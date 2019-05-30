مصابيح

تعتبر «اسيكو المجموعة» العنصر البشري أحد أهم الاستثمارات التي تسعى الى تعزيزها والحفاظ عليها ضمن أعلى المستويات، حيث تمكنت المجموعة من هيكلة واستحداث مجموعة من الادارات في ظل سعيها لرفع كفاءة وفاعلية شركات المجموعة، والحفاظ على درجة عالية من الشفافية، ولمواكبة النمو الحاصل على مستوى المجموعة، ولضمان مساهمة كافة القطاعات بتحقيق قيمة مضافة. حيث تم ارساء أفضل الممارسات الادارية من أجل الحصول على أفضل النتائج

وتمكنت أسيكو من الدمج بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية، هادفة بذلك الى خدمة عملائها بشكل خاص وخدمة المجتمع بشكل عام، حيث تسعى بشكل حثيث الى المشاركة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية والأنشطة والفعاليات التي تسهم برفاه المجتمع وازدهار اقتصاده. ويتمحور هدف «المجموعة» في تمكين طلبة الجامعات، وقد عملت أسيكو على المشاركة بمشاريع طلبة الجامعة، كما ساهمت بمنحهم فرصاً تدريبية داخل الشركة بالاضافة الى مشاركتهم فرحة التخرج، وذلك لتحفيزهم وتهيئتهم للعمل ومستقبلهم المهني ليصبحوا جزءاً مهماً وحيوياً من الاقتصاد،ويتمثل عمل الشركة نحو رفاه المجتمع بدورها الحيوي في رفع التوعية تجاه أطفال التوحد ومن خلال المشاركة في أنشطة توعوية خلال يوم التوحد العالمي.

ولطالما كانت أسيكو من الداعمين لمبدأ التنوع والمشاركة من قبل الجنسين في العمل، وذلك من خلال المشاركة والتحدث بمؤتمرات لرفع التوعية وتمكين الشابات وتحفيزهم على الانخراط في ميدان العمل والنجاح فيه. وكما تسعى أسيكو لخدمة مجتمعها، فهي أيضاً تعطي اهتماماً خاصاً لخدمة مجتمعها الداخلي وهم موظفوها. فمن منطلق ايمانها بأن موظفيها هم أهم أصول الشركة، تلتزم الشركة بتطوير مهاراتهم بالاضافة الى منحهم بيئة عمل مريحة وآمنة. ومن خلال هذه الاستراتيجية، نجحت أسيكو على زيادة عدد موظفيها الكويتيين، مساهِمة بذلك في أهداف الدولة الاستراتيجية والتي تهدف الى تحويل القطاع الخاص الى قطاع جذاب للشباب والشابات الكويتيين ودفع القطاع الخاص نحو قيادة اقتصاد الكويت.

