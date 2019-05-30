مصابيح

كغيرها من الأسر، يصعب تحديد تاريخ استقرار أسرة التاجر يوسف شيرين في الكويت. ولكن يمكن التكهن بوجود العائلة منذ القرن التاسع عشر الميلادي، حسب تقرير الوكيل البريطاني هارولد ديكسون في الكويت أثناء تسلمه زمام أمور المعتمدية البريطانية بين 1928 و1932م عندما أشار إلى الفترة التي توفي فيها والد الحاج يوسف، الحاج محمد حسين في بداية العقد الثالث من القرن الماضي، خاصة وأنه كان مولودًا في الكويت. كما أشار في نفس التقرير إلى أن التاجر يوسف شيرين هو من أصول فارسية هاجر أسلافه إلى

الكويت قبل سنوات عديدة؛ لذا يعتبر نفسه كويتيا وكذلك كانت نظرة حاكم الكويت له.

وعلى الرغم من أن التقرير لم يذكر سنة محددة لهجرة أجداد التاجر يوسف شيرين، ولكن بمجرد مقارنة سنة ولادة الحاج يوسف شيرين مع سنة وفاة أبيه يمكن الاستنتاج أن أسرة التاجر يوسف شيرين قد قطنت الكويت - على أقل تقدير في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، إن لم يكن قبل ذلك كما يروى بين الأسر البهبهانية في الكويت.

سبب التسمية

ولد يوسف محمد حسين بهبهاني في الكويت في حي شرق في عام 1892م-تقريبا- حيث نشأ وتربي.

له ثلاثة إخوة محمد قاسم وإسماعيل وعلي، وثلاث أخوات. كما له خمسة من البنين وهم مراد ويعقوب ومحمد صالح ومحمد رضا وأحمد، وخمس من البنات أيضا. أسّس أول فندق في الكويت عام 1947م في ساحة الصفاة وتحديدا فيما يعرف بسوق الحريم القديم، كما يذكر الباحث عبدالله الحاتم.

اشتُهر يوسف بلقب يوسف شيرين، كما يذكر هارولد ديكسون في إحدى الوثائق البريطانية في عام 1933م فيقول: يوسف بن شيرين هو نفس الشخص يوسف بن محمد حسين بهبهاني. اسم شيرين هو لقب أعطي له من قبل البحارة والتجار عندما يتحدثون عن يوسف بن محمد حسين بهبهاني. وعدّه هارولد ديكربون في تقرير آخر أحد أبرز الشخصيات في الكويت، أثناء تدوين ملاحظاته عن الشخصيات المهمة في تاريخ الكويت في نفس العام فقال: يوسف محمد بهبهاني عمره خمسون عاما، رجل ثري، ومن الممكن انه مُهرب متقاعد. يعمل حالياً في التجارة بشكل واسع مع ثلاثة من ابنائه من أصل خمسة في الأجهزة اللاسلكية والساعات وأعلى درجة من البضائع المجففة. رجل مؤنس ذو عاطفة موالية للبريطانيين ومعروف عنه الكرم.

وقد أكد الوكلاء البريطانيون في الكويت الذين خلفوا ديكسون مثل دي وغالوي وتاندي على انه احد ابرز التجار في الكويت في تقاريرهم السرية التي سجلت بين عامي 1936م و1944م. والمفارقة هنا تكمن في أن سبب تسميته بيوسف شيرين- وفقا للروايات الشفهية - تتوافق مع ما ذكره ديكسون DichsGery) في أنه كان عذب اللسان بشوشا

ذا شخصية مرحة، طيب المعاملة والمعاشرة مع العمال الذين يعملون تحت إمرته، وجميع الناس؛ لذا لُقِّب بشيرين. ولا شك أن من أطلق عليه لقب شيرين هم أشخاص من أهل الكويت من ذوي الأصول الفارسية؛ لأن كلمة شيرين هي كلمة فارسية تعني عذب أو حلو. ومثل هذا الوصف قد يكون أطلق إما على وسامته وبياضة وجهه أو على حلاوة وعذوبة لسانه مع الناس، خاصة من هم حوله.

أما الاحتمال الآخر وهو الأقل رجاحة - لتسميته بشيرين فهو للتمييز والتفرقة بين أكثر من عائلة تحمل اسم بهبهاني؛ فهناك مثلاً عائلة التاجر المعروف سيد هاشم سيد أحمد بهبهاني، وعائلة يلي بهبهاني وعائلة التاجر سيد إسماعيل بهبهاني وغيرهم كثر - والأخيرة تختلف عن عائلة بهبهاني شيرين رغم أن مدينة بهبهان الواقعة في جنوبي غربي بلاد فارس، وتحديدًا في وسط خوزستان، هي موطن أغلب الأسر البهبهانية التي كانت منها هجرتهم الأولية الأصلية. وقد

وافته المنية في عام 1963م ودُفن في النجف مع إخوته في مقبرة وادي السلام.

قصة بيت السدو

كان متحف بيت السدو الذي يقع في حي جبلة (الواقع حاليا على شارع شاطئ الخليج العربي بجانب المكتبة الوطنية)، في الأصل، منزل التاجر يوسف المرزوق الذي كان مبنيا على الطراز الهندي. واضطر المرزوق لبيعه في فترة ما، إما في أواخر الثلاثينيات أو في بداية الأربعينيات من القرن العشرين الميلادي للحاج يوسف شيرين بعدما تعرّض المرزوق كالكثير من التجار لنكسة اقتصادية دفعته للتخلي عن هذا المنزل، وبعد دخوله السجن عقوبة له كبعض أقطاب المعارضة نتيجة لأحداث حركة المجلس التشريعي التي وقعت في عام 1938م.

ويروى أن الحاج يوسف دفع مبلغا وقدره مائة ألف روبية (لاك روبية كما كان يقال سابقا) لشرائه.

ولا شك أن هذا العرض المغري أبعد الكثير من المنافسين من التجار عن شرائه. إذ يعتبر هذا البيت هو ثاني بيت للحاج يوسف بعد انتقاله من منزله الذي كان يقع في منطقة الوسط بالقرب من الموقع الحالي للبنك التجاري، الذي أصبح ضيّقا فيما بعد على أفراد أسرته بعد زيادة عددهم. لذا اضطر الحاج يوسف لشراء بيت كبير وفي موقع مميز لكونه تاجراً كبيراً قادراً على شراء مثل هذا المنزل بأسعار عالية.

وقد حرص الحاج يوسف شيرين على أن يعيش معه في ذلك المنزل جميع أفراد الأسرة بما فيهم أحفاده كنموذج للأسرة الممتدة ليكون الجميع متقاربين مع بعضهم بعضا، كما يذكر بعض أحفاده جاسم

ومصطفى المولودان في هذا المنزل. وكان البيت ذا مساحة كبيرة جدا مقارنة مع البيوت الموجودة في الكويت آنذاك، ويتكون من طابقين ويطل مباشرة على البحر. كما كان في ذلك الوقت مقسما إلى عدة أقسام منها القسم الرئيسي الذي كان هو الواجهة الأمامية للمنزل وهو قسم الضيافة (الديوانية) للرجال، والجزء الخلفي الذي يعتبر الأكبر للأسرة ككل ويحتوي أيضا على قسم خاص بالحريم.

وأصبح بيت السدو فيما بعد مكانا له يستقبل فيه الناس في المناسبات والأعياد، حتى قامت الحكومة بتثمينه وتحويله إلى متحف بيت السدو، فانتقل أبناء الحاج يوسف إلى منطقة الشعب بعد استقرارهم لفترة من الزمن في الوطية ليشتروا حيا فيه بيوت ملاصقة لبعضها البعض.

بيوت الوطية

وفي فترة لاحقة، تحديداً في بداية الستينيات - قبل انتقالهم إلى منطقة الشعب - قام الحاج يوسف بشراء أراض وبيوت في الوطية بحدود ما يقارب أربعين منزلا أو أكثر كاستثمار تجاري وفي نفس الوقت بغية التوسع نظرا لزيادة عدد أفراد الأسرة. ففضل انتقالهم جميعا إلى بيوت الوطية لضيق المساحة بعد زواج أبنائه.

وبدلا من أن تحصل كل أسرة على غرفة واحدة مستقلة، كما كان في منزل بيت السدو، أعطى كل واحد منهم منزلا مستقلا من بيوت الوطية ليعيشوا مع زوجاتهم وأبنائهم حتى لا يستقر أحد من أبنائه في مكان بعيد عن بقية أفراد الأسرة. أما بقية البيوت فقد قام بتأجيرها على الكثير من الأجانب الذين كانت لديهم عقود عمل في الكويت، خاصة وأن الكويت آنذاك لم تكن تتوفر فيها الفنادق، ففضل الكثير منهم السكن في بيوت الوطية لقربها من مدينة الكويت وأسواقها.

وما يؤكد ذلك هو الوثيقة التي توضح قيام الحاج يوسف شيرين بتأجير بقية البيوت أو بعض منها الإدارة الإسكان. فقد قام بمخاطبة السيد كي بارتون الساكن في احد منازل الوطية يُعْلِمه أن إدارة الإسكان لا تنوي تجديد العقد الموقع بينها وبين الحاج يوسف شيرين، بسبب عدم سداده للمبلغ المطلوب، لذا فهو لا يمانع من إجراء التصليحات اللازمة للمنزل الذي يقطن فيه السيد كي بارتوم في حالة تبيّن له أن إدارة الإسكان تنوي تجديد عقد الإيجار.

تجارته الإقليمية والعالمية

بالإضافة إلى حبه لشراء الأراضي، سواءالاستقرار الأسرة أو للاستثمار، تنوعت تجارة الحاج يوسف شيرين في الكويت وفي منطقة الخليج، كما تشير الوثائق التي تذكر البضائع المستوردة من قبله من بلدان منطقة الخليج. فكان يتميز عن غيره يجلب الكثير من المواد الغذائية وخاصة البضائع المجففة من موانئ جنوبي غربي بلاد فارس، مثل المكسرات والفواكه المجففة بمختلف أنواعها، كما ذكر الوكيل البريطاني هارولد ديكسون horold dickson في تقريره السابق. ويظهر ذلك أيضا في وثيقة أخرى تشير إلى تقرير مدير الجمرك في الكويت آنذاك عبد اللطيف عبد الجليل عن وصول بضاعة من بوشهر تتضمن فواكه مملحة في عام 1929م.

ولا شك أن علاقات الحاج يوسف شيرين التجارية مع شركات وتجار من تلك البلاد التي يعود في الأصل إليها، والتي يتقن لغتها الفارسية، مكنته من استيراد أفخم الأنواع وأجودها، خاصة وأن موانئ جنوبي غربي بلاد فارس مثل بندر ريق وبندر معشور والمحمرة وبوشهر ولنجه وبندرعباس تتميز بوفرة تلك البضائع المجففة، بل كانت أيضا إحدى وجهات الكثير من التجار لجلب البضائع المتنوعة للمؤونة المعيشية اليومية.

وإلى جانب ذلك اشتهر الحاج يوسف شيرين باستيراد السجائر (التبغ)، أو كما تُسمى باللهجة الكويتية (التتن) من نفس المنطقة أيضًا؛ حيث ذكرت ثلاث وثائق بريطانية وصول عدة شحنات تحوي صناديق سجائر إلى الكويت ما بين عامي 1927 و1929م. الأولى سجلت استيراد صندوقين من علب السجائر القادمة من البحرين للحاج يوسف شيرين عام 1927م، إذ يرجح أن البحرين كانت محطة توقف بعد خروج الشحنة من أحد موانئ جنوبي غربي بلاد فارس نظرا الشهرة فارس في إنتاج التبغ. والثانية سُجّلت في عام 1928م، وتوضح وصول شحنتين من بندرعباس للحاج يوسف شيرين، الأولى تحوي ستة وثلاثين صندوقا من السجائر والثانية ثلاثين صندوقا أمّا الوثيقة الثالثة فقد دُوّنت في عام 1929م. وتشير إلى وصول شحنة تحوي ثلاثمائة وصندوقين من صناديق السجائر محملة على متن بوم النوخذة حبيب بن محمد من المحمرة أتلف منها مائة صندوق بسبب تعرضها لماء شط العرب.

وسجلت وثيقة في نفس العام وصول بضائع إلى الحاج يوسف شيرين - لم تحدد نوعها- قادمة من بوشهر. وفي نفس الوقت أيضا كان الحاج يوسف شيرين يقوم بإعادة تصدير بعض البضائع التي تجلب له من مناطق وموانئ مختلفة لوكلائه في مناطق محددة بغرض التجارة. فعلى سبيل المثال في عام 1932م قام بتصدير اربعين كيسا من السكر وكيس واحد من البضائع المختلفة محملا في بلم والده بقيادة النوخذة محمد حسن إلى وكيله في الفاو جبران بن خليفة ليبيعها عن طريق الأخير.

ويلاحظ من خلال الاطلاع على وثائق بريطانية أخرى أن تجارة الحاج يوسف شيرين - وأبنائه لاحقا - لم تكن مقتصرة على المحيط الإقليمي للكويت؛ بل اتسعت إلى العالمية من خلال تعاونه مع شركات أوروبية وغيرها لمزيد من التنويع في البضائع،19 فيشير أحد التقارير البريطانية إلى أنه في عام 1927م وصلت شحنة تحمل ستمائة كيس من السكر الصيني للحاج يوسف شيرين الذي كشف بنفسه على بضاعته في الجمرك فوجد أن لون السكر كان قد تحول إلى الأصفر. ولذلك فقد بادر إلى توثيق هذه الحالة وتسجيلها في شهادة معتمدة.

ويتبين من تقرير بريطاني آخر يعود لعام 1934م محاولة لشركة يابانية مشهورة في بلاد فارس تعيين وكيل رسمي لها في الكويت عند زيارة ممثليها يوشوهارا شينوهارا وتسونيجي كانيكو بصحبة مترجم للغة الفارسية عند زيارتهما اللكويت لعمل دراسة ميدانية عن احتمالية عمل مشروع تجاري عن طريق الحاج يوسف الذي قد يكون وكيلا وممثلا للشركة. 21 وعلى الرغم من أن هذين الممثلين نزلا في ضيافة الحاج يوسف شيرين وأن المشروع المقترح بينهم كان ذا جدوى متوقعة بشكل كبير، لكن مساعيهما باءت بالفشل نظرا لأن مردوده المادي كان غير وفير.

كما تشير الخطابات التجارية والاجتماعية الودية المتوافرة في الوثائق الأهلية إلى علاقات آغا يوسف شيرين - كما يسمى في بعض هذه الخطابات - 23 الطيبة مع الكثير من الأشخاص والتجار والوكلاء في أغلب بلدان منطقة الخليج. فتوضح إحدى الرسائل التجارية المرسلة له من مسقط من التاجر حسن الحاج علي غلام علي إسماعيل الحيدر أبادي في عام 1936م أنه كانت هناك شراكة تجارية بين الطرفين لتصدير واستيراد القطن من منطقة الخليج.

استيراد السلاح

نظراً لزيادة تهريب السلاح من مسقط إلى الكويت في عهد الشيخ مبارك الصباح (1896- 1915م)، اتخذت بريطانيا عددًا من الإجراءات للحد من عمليات التهريب، منها إعطاء رخصة لا مانع لمن يريد استيراد السلاح عن طريق حاكم الكويت، وبعد موافقة مسبقة من حكومة الهند البريطانية. ويبدو أنه في فترة العشرينيات والثلاثينيات كان الحاج يوسف شيرين يستورد بعض الأسلحة للكويت عن طريق تلك الرخص، وفي بعض الأحيان من دونها. ففي عام 1925م طلب الحاج يوسف شيرين رخصة لجلب عشرة صناديق حاوية تحوي على عشرة آلاف ذخيرة فشق من نوع شوزني) لتصريفها في الكويت. كما ذكر في تقرير بريطاني آخر يرجع لعام 1931م أن يوسف محمد حسين بهبهاني تاجر ومهرب للأسلحة والذخائر.

ومن الواضح أنه في عام 1935م استورد الحاج يوسف شيرين بعض الأسلحة والذخائر لأنه طلب بين عامي 1935 و1938م أكثر من مرة رخصة لا مانع من استيراد السلاح والذخيرة من الشركة البريطانية لي بيرسون كمبني (Messrs, L.Le Personne & Co Ltd) . بل إن بعض التقارير قد أفاد أن البريطانيين قد توجسوا ريبة من دخول شحنات من السلاح للحاج يوسف شيرين دون إذن منهم بين عامي 1937 و1938م، ولكن الشيخ أحمد الجابر الصباح أنكر ذلك بعد التحري والتحقيق مع الحاج يوسف شيرين.

ويبدو أن شك البريطانيين كان في محله نظرا لوجود فاتورة شراء من التاجر سيد علي سيد سليمان الرفاعي تعود لعام 1938م توضح شراءه بضاعة من الحاج يوسف شيرين بقيمة مائة وست وثلاثين روبية كان من ضمنها صوف وعدد مائة حبة من الفشق.

نقل الحجاج

كذلك تشير بعض التقارير البريطانية المؤرخة في الربع الثاني من القرن الماضي إلى أن الحاج يوسف شيرين كان ينقل الحجاج الكويتيين إلى مكة المكرمة، كما كان ينقل جنائز الأموات الإيرانيين من الطائفة الشيعية من جنوبي غربي فارس إلى كربلاء والنجف في العراق. فتوضح الوثيقة الصادرة عام 1937م أن الحاج يوسف شيرين كان ينقل جثامين إيرانيين عن طريق الكويت إلى العراق ليُدفنوا في كربلاء والنجف، على اعتبار أن الجثامين كويتية قادمة من الكويت، وبسعر زهيد هو دينار عراقي واحد لكل جثمان، وأن الحاج يوسف شيرين كاد أن يتعرض لعقوبة الحبس والغرامة المالية لولا تدخل حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح، خاصة بعد معرفة ان الجثث كانت لأشخاص ليسوا من سكان الكويت او اهلها بل لإيرانيين.

كما تذكر الوثيقة أن بعض الناس كان يعتقد أن ما كان يفعله الحاج يوسف شيرين هو عمل جليل ومرض للمعتقدين به دينيا، خاصة للذين يتمنون أن يُدفنوا في العتبات الشيعية المقدسة سواء في النجف أو في كربلاء؛ لأن النجف هي مكان مرقد الإمام علي بن أبي طالب وكربلاء مكان مرقد الإمام الحسين بن علي عليه السلام.

ويبدو أن الحاج يوسف بهبهاني لم يخاطر بنقل جنائز شيعية لغير سكان الكويت وبسعر قليل إلا لإيمانه الراسخ بأن هذا العمل فيه الثواب والأجر الكثير من الله تعالى، وهذا ما حققه لنفسه عندما دُفن هو أيضا في النجف مع إخوته. ويُذكر أنه كان من الصعب على الإيرانيين أنفسهم نقل الجثامين إلى العراق نظرًا للعلاقات السياسية المتوترة بين البلدين آنذاك. لذا يمكن الاستنتاج أن الحاج يوسف شيرين كان متعهداً نقل جثامين أهل الكويت من الطائفة الشيعية ليُدفنوا في تلكما المدينتين العراقيتين المقدستين، وهذا الدفن في النجف وكربلاء هو عرف اجتماعي لاعتقاد الشيعة باستحباب ذلك، لا زال مستمرا حتى عصرنا الحالي.

أما ما يخص نقل الحجاج إلى مكة المكرمة، فتوضح إحدى الوثائق البريطانية أن الحاج يوسف شيرين قد تعاقد مع متعهد السيارات عبد الرزاق الشامي - سوري الأصل - لنقل الحجاج من الكويت إلى مكة. فوافق الأول على إعطاء الثاني نسبة %8 نظير أجرة توصيل الحجاج من وإلى مكة المكرمة، خاصة أن توفير وسائل نقل للحجاج كان أمرًا ليس باليسير، علما بأن بعض الحجاج قاموا بدفع ألفي روبية للشخص الواحد في حين دفع بعضهم قيمة مضاعفة وصلت إلى خمسة آلاف روبية. ومع تزايد عدد الحجاج اضطرّ الشامي لشراء شاحنات قديمة بأسعار مرتفعة زادت عن نسبة رأس المال المقدمة من الحاج يوسف شيرين، بالإضافة إلى نسبته المتفق عليها، وإجمالي المبلغ المدفوع من قبل الحجاج أيضا. لذا لم يستطع الحاج يوسف أن يُؤمّن مقاعد للحجاج الذين دفعوا ألفي روبية ما اضطره إلى سداد قيمة الفروقات، وهو مبلغ ضخم وصل إلى تسعمائة ألف روبية ليوفر مقاعد لحجاجه.

تجارة الراديو

وعلى خطى ابيه في التجارة، اشتهر المرحوم مراد بهبهاني 1918 - 2005م باستيراد أجهزة الراديو كما تذكر الوثائق البريطانية، فيصنف الوكيل البريطاني قالوي في عام 1938م للتاجر يوسف شيرين والد التاجر مراد بهبهاني تاجراً عاماً ووكيلاً لأجهزة الراديو.

لذا ليس بالغريب ان كان الحاج يوسف شيرين قد بدأ بتجارة الراديو ثم استمر ابنه التاجر مراد بهبهاني في المجال ذاته، وهذا ما تدل عليه الوثائق البريطانية المتعلقة به، فتشير احداها الى ان التاجر مراد بهبهاني قام في عام 1934م باستيراد مائة جهاز راديو من بلارد من سويسرا. ومن الواضح انه كان يتاجر بها في الكويت ومنطقة الخليج على حد سواء. فقد طلب منه التاجر ميرزا حسن من سكان دبي عدد ستة راديوهات في عام 1942م كما ذكرنا سابقاً.

وكان للحاج يوسف وابنه مراد دكان في السوق الداخلي لبيع بعض الأجهزة الالكترونية مثل الردايوهات والبيشتختات وساعات ويست اند كما توضح الصورة التي يظهر فيها كل من الحاج يوسف شيرين وابنه مراد مكتوباً على متجرهما معرض راديوات آر. أي. سي فيكتور وفي جانب آخر يظهر ملصق فيه اعلان لساعات ويست اند.

وتبين فاتورة الشراء المؤرخة في عام 1955م شراء الحاج عبدالرحمن الزامل والحاج صالح العبدلي ساعات ويست اند بقيمة ألفين واربع مائة روبية.

وفي عام 1947م قام مراد يوسف بهبهاني بتأسيس محطة إذاعة شيرين الخاصة داخل الكويت، وكانت تقع في نفس مكان سفريات شيرين الحالية في الشارع الجديد، وكانت تبث برامج موسيقية، ولكن لم يكن مداها أكثر من ميل واحد فقط، وفي عام 1949م في يوم عيد

الأضحي، بث مراد بهبهاني على الهواء برامج موسيقية. وكان رضا يوسف بهبهاني في الكثير من الأحيان يقوم بتشغيل البشتخته (Gramophone) للبث الإذاعي. وكان أخوهم الأصغر أحمد يوسف بهبهاني هو المتحدث في الإذاعة أثناء البث المباشر.

يذكر كذلك أن التاجر مراد بهبهاني كان قد زار الولايات المتحدة في وقت ما في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي. كما أنه كان أول من أدخل أجهزة التبريد الهوائية (المكيفات) ماركة كاريير (Carrier)

إلى الكويت. ومن المعروف أنه كانت تربطه علاقة أخوية وتجارية متينة بالشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

أعماله الخيرية

كان للحاج يوسف شيرين الكثير من الأعمال الخيرية. وقد أسماه سيد أمير محمد القزويني (أو مير محمد كما كان يطلق عليه) في إحدى الوثائق في بداية مراسلاته له (بصاحب الأيادي البيضاء) لما كان يقوم به من أفعال الخير على الأرجح. وتشير الوثيفة إلى أن سيد امير محمد القزويني قد تسلم المبلغ المرسل من الحاج يوسف شيرين الذي قد يكون الأحد المشاريع الخيرية المنظمة عن طريق السيد القزويني المذكور وقد كان أبرز أعماله الخيرية تأسيس مسجد شيرين في عام 1961م الكائن في منطقة شرق المقابل حاليا المجمع بهبهاني، ومبنى مركز البحوث والدراسات الكويتية. كما استجاب الحاج يوسف شيرين كغيره من التجار الخيرين لنداء لجنة التبرعات للمجاهدين في الجزائر التي تشكلت في الكويت في عام 1958م وقام بالتبرع بمبلغ ثلاثين ألف روبية لمساعدة الشعب الجزائري إبان أزمتهم آنذاك. وكانت له علاقات ودية مع الكثير من رجال الدين في الكويت وخارجها، وتوضح رسالة مرسلة له من النجف في عام 1943م من العالم محمد الحسين كاشف الغطاء عن علاقته الطيبة به نظرا لطلب الأخير توسطه للتواصل مع الحاج ميرزا حسن آل رحمة وأبنائه الذين كانوا من كبار التجار في دبي للاستفسار عن سبب التأخر في الرد على مراسلاته ويذكر بناء على الروايات الشفهية أن إحدى وصايا الحاج يوسف شيرين هي أن تستمر عادة إقفال جميع شركات الأسرة التجارية ثلاثة أيام في السنة حتى بعد مماته. اليوم الأول يوم استشهاد الإمام الحسين علي في العاشر من شهر محرم، واليوم الثاني يوم وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في الثامن والعشرين من شهر صفر، واليوم الثالث يوم استشهاد الامام علي في الحادي والعشرين من شهر رمضان كنوع من الاحترام والتبجيل لهم. كما أوصى بتسمية الأبناء والأحفاد باسماء لا تخرج عن أسماء الرسل والأنبياء وأهل البيت تيمنا بهم.

كما كان للحاج يوسف شيرين الكثير من المحبين في الكويت والبلدان المجاورة لها لما تمتع به من سيرة عطرة بين هؤلاء الناس؛ فإلى جانب الرسائل التجارية كانت تصل إليه رسائل تحية وتقدير فحواها السؤال عن صحته وعن صحة أبنائه. ومثالا على ذلك الرسالة التي أرسلها عباس بن حاج علي آل شمّه من النجف يسأل فيها عن صحة الحاج يوسف شيرين وأبنائه وإخوانه وأخواته ومن ثم يبارك له ويهنئه بمولد النبي الأكرم، ثم يشير له بقيامه بالدعوة له عند زيارته لكربلاء

ويعلمه أخيراً ببعض الأخبار عن بعض الأشخاص ويطلب منه أخيرا إيصال تحياته وأشواقه إلى جميع أبناء وأقارب الحاج يوسف شيرين ذاكرًا أسماءهم فردا فردا.

وتظهر علاقاته الودية الطيبة على مستوى الخليج أيضا من إحدى الرسائل المرسلة من الشيخ حسون الشيخ علي (خادم الجوادين من الكاظمية في عام 1942م يدعو له بالصحة والعافية متمنيا له النجاة من مصائب الحرب الثانية، ويدعوه إلى ضيافته في العراق في بيته الثاني في حال حدوث خطرما له ولأبنائه في الكويت، متبعا ذلك بقول الإمام موسى بن جعفر -عليه السلام - كما يذكر - موضع قبري أمان للجانبين. وهذه الرسائل ما هي إلا دلائل على مكانة الحاج يوسف شيرين في قلوب محبيه كشخصية اجتماعية وتجارية محبوبة بين الكثيرين من الناس في الكويت وخارجها.

