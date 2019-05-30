مصابيح

الفنانة هبة الدري من معدن مختلف، نموذج نادر للحضور والتجربة الفنية، شيء ما يتجاوز ما هو مألوف، ودارج.

لذا تأتي اختياراتها مقرونة بالجودة العالية، حتى تلك التي يكتب لها التغيير والعبث من قبل مخرج او سطوة فنان، او نجمة.

ولاننا امام تجربة نحترمها، واداء عالٍ، وحضور سخي، وبالذات في مسلسل «افراج مشروط» نتوقف لنتأمل وندرس ونحلل.

في «افراج مشروط» تأتي جزءا اساسيا من تجربة درامية مختلفة «شكلا ومضمونا وانتاجا»، تجسد الفنانة هبة الدري، في هذا العمل شخصيتين هما «ملاك» و«عذاري» وكلاهما يذهب في اتجاه، يتطلب كثيراً من الاشتغال والتحليل، والعمق.

في «افراج مشروط» تعي هذه الفنانة الرصينة معطيات الدور، بالذات في شخصية «ملاك عبدالرحمن سالم» فاذا بها بين اتون ومرجل وحصار متفجر، بين الخوف والطاعة، وبين الذعر والاستكانة وبين الانكماش والمهادنة، لانها تعرف سطوة الاخر وعنفه وجبروته، والمتمثل بشخصية عبدالرحمن «الفنان خالد امين».

في «افراج مشروط» نص مشبع بالغموض والالغاز وبالتالي تشتغل الفنانة هبة الدري على هذه الشخصية او تلك من مبدأ معادلة الغموض، لذا تأتي الشخصية صادمة بمساحة الدهشة التي ترسمها على ملامحها في مرحلة طويلة من سياق الشخصية وتطورها.

كما اننا امام نص ومسلسل يعتمد البحث، لذا تظل جميع الشخصيات تبحث عن ذلك القدر المجهول، وهي بدورها مع زميلاتها يبعد عن قدرهن... واصولهن.. ومفردات كينونتهن.

تذهب بنا الفنانة هبة الدري وكعادتها الى منطقة من الاداء الذي نحترمه، لانه يعتمد الاحترافية في تحليل الشخصية والتفكيك لادق الجزئيات والتفاصيل... لذا تأتي الشخصية رغم غموضها ثرية بمفردات الاداء العذب والتقمص العميق.

وحتى لا تتجاوز «حدود الشر» نقول بأن شخصية «مريم» كانت بأمس الحاجة الى المزيد من الكتابة والاشتغال، خصوصا وهي تمثل طموح فتاة شابة بالدراسة والبحث عن المستقبل في تلك المرحلة من تاريخ الاحداث، وهذا ما ظل ناقصا، مهمشا، ولا ندري من نسأل عن الكاتب محمد النشمي او.... ولاننا لا نريد ان نسأل، نعود مجددا للحدث عن «هبة» و«افراج مشروط» الذي فتح لها ابواب التعاون مع المخرج عيسى ذياب، الذي اعاد اكتشاف مناطق اضافية في تجربة هذه الفنانة المختلفة والمتطورة.. والمبدعة.

ان الخطوط البيانية التي تتحرك بها الفنانة هبة الدري تذهب به الى افاق مراحل اضافية، ليس على صعيد تجربتها، بل على مستوى الاداء النسائي والمرحلة العمرية التي تمثلها، وهذا ما لمسناه عبر اختياراتها ومقدرتها للذهاب الى المناطق الصعبة كما في شخصية «منيرة» في مسلسل ««عبرة شارع» و«حصة» في «اقبال يوم اقبلت» و«سارة» في مسلسل «كحل اسود قلب ابيض» وغيرها... من الشخصيات والاعمال ترسخها عبر ادائها المتطور كواحدة من ابرز نجمات جيلها، مشيرين الى علو كعبها ايضا على صعيد المسرح، وهنا نشير الى عدد من تجاربها الاخيرة ومنها «التابعة» و«مجاريح»، و«الغولة» وكم اخر من الاعمال المسرحية المتميزة. وبكثير من الاختصار، نقول.. برافو.. هبة الدري.

