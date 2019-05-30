مصابيح

هنالك اشكالية تكاد تتكرر في كل عام مع الدورة الرمضانية المقبلة، وتتمثل في تأخر انجاز عدد من المسلسلات، التي تم الاتفاق على انتاجها وشرائها وعرضها ايضاً، من قبل مجموعة من الفضائيات لذا يضطر عدد من النجوم والفنانين والفنيين لمواصلة العمل حتى الى ما بعد منتصف الشهر الفضيل، في احيان كثيرة.

هكذا امر يمثل حالة من الخلل الصريح في احداثيات صناعة الانتاج الدرامي التلفزيوني، ولا يمكن ان يتكرر في مكان آخر في العالم، في اطار صناعة تحترم مبدعها وتاريخها وايضا جمهورها.

اتابع وارصد العديد من المهرجانات والملتقيات السينمائية والمسرحية والتلفزيونية في انحاء المعمورة، ومن المستحيل وجود هكذا ممارسات، حيث يتم اعتماد ما هو متميز اولا، وما هو جاهز مكتمل صالح للعرض، ولا يمكن انتظار اي عمل مهما كانت قيمته ومكانته اذا لم يكن مكتملاً.

في هذا العام تتكرر معادلة التأخير، ولربما الدخول في حسابات ومعادلات التأخير وبالتالي الاستعجال وفتح فريق ثان للتصوير ومسابقة الزمن، وعندها لا يمكن السيطرة على النتائج او المستويات لاننا في سباق، وهناك اليوم مسلسلات تسلم حلقاتها يوم بيوم.

ونحن هنا اذ نلوم المنتجين، فاننا في الحين ذاته نلقي بكل اللوم على الجهات المتمثلة بالقنوات التلفزيونية والتي تقدم الدعم الانتاجي وتعلن عنه في اللحظات الاخيرة وتكون النتائج، بالطريقة التي نرصدها ونتابعها.

وفي ظل تحرك شهر رمضان سنويا، لابد من مواعيد محددة تمثل ضوابط لبداية انتاج جميع الاعمال المقرر عرضها في رمضان، حتى لا يتسع الشق، وتضيع معايير الحرفة، وهنا الخلل.

وعلى المحبة نلتقي.

