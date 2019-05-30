مصابيح

عبرت الفنانة غدير السبتي عن سعادتها بنجاح مجموعة الاعمال التي تطل من خلالها على جمهورها خلال شهر رمضان المبارك، كما تحدثت لـ«النهار» عن جديدها الفني وهي تستهل حديثها بقولها:

نحن نعيش العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، اعاده الله على الجميع بالخير والبركات ولا يمكن وصف سعادتي بالنجاح الذي تحصده الاعمال التي اقدمها هذه الايام ومن بينها مسلسل «أمنيات بعيدة» و«الديرفة» وانا سعيدة بردود الافعال وكل ما يكتب عن تلك الاعمال وايضاً الشخصيات التي قدمتها.

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عيديتي للجمهور الحبيب ستكون مع مركز الفنون للانتاج الفني من خلال المسرحية الاستعراضية «Iwish» تأليف محمد الشريدة واخراج وانتاج عبدالله عبدالرضا وبطولة النجمة الرائعة شجون وفي العمل ايضاً الفنانة بثينة الرئيسي وعبدالله عبدالرضا وديمة احمد ومنصور البلوشي وبدر العطوان وملك ابوزيد وليلى الرندي وعدد آخر من الاسماء من النجوم الشباب.

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مسرحية «Iwish» عمل استعراضي يصلح لجميع افراد الأسرة وقد شرعنا بالبروفات منذ ايام حيث تسود اجواء من المحبة بين افراد وفريق العمل.

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كل ما أقوله عساكم من عواده، ومبكراً اقول عيدكم مبارك وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

