مصابيح

اكدت الفنانة هند نزار بان مشاركتها في مسلسل «ايام الاجازة 2» يمثل ذات اهمية بالغة بالنسبة لها كون العمل ارتبط في اذهان المشاهدين في العراق خاصة والوطن العربي عامة وحقق انتشارا واسعا في وقتها وكانت الحلقات تطرح العديد من القضايا ووضع الحلول لها ومن خلال الجزء الثاني الذي شهد مشاركة من نجومها السابقين وايضا مشاركة فعالة من النجوم الشباب.

وقد صرحت هند نزار للـ«النهار» عن مشاركتها في العمل حيث قالت: يعتبر «ايام الاجازة 2» عمل كوميدي وقد سبق ان عرض منه الجزء الاول قبل 28 سنة واحببنا ان نعيد الكوميديا الرصينة والانيقة بذاك الزمن وان تكون في هذا الزمن بالاضافة الى الشخصيات من الجزء الاول مع الجيل الجديد من الفنانين واصبح هناك خليط متجانس وهادف والذي يتابع العمل سيرى ان هناك توليفة جميلة من الفنانين وايضا سيجمع المشاهدين في مختلف اعمارهم مع العلم ان هذا العمل هو من احب الاعمال في وقته الى المشاهد العراقي بحيث وجدنا ردة فعل كبيرة عندما لمسنا من البعض ان هناك جزءاً ثانياً من المسلسل سيعرض على قناة العراقية واتمنى ان يكون عند حسن الظن وهو عمل كوميدي هادف.

واضافت قائلة: الذي اسعدني في هذا العمل انه في كل حلقة سيكون هناك قضية او مشكلة معينة يتم طرحها وتتم معالجتها مثل اهم المشاكل الموجودة في المجتمع العراقي والعمل من تاليف محمد خماس ومن اخراج علي فاضل الذي اعتبر نفسي محظوظة للتعامل معه مخرج يفهمني ويستخرج الطاقات الموجودة فيني من خلال تقديمي للشخصية في العمل ولا اخفى قلقي من كون العمل كوميدي وبالتالي هذه النوعية من الاعمال تعتبر صعبة من الاعمال الاخرى.

وقالت ايضا: احببت ان اظهر في ذلك العمل كون الشخصية فيها جميلة جدا ولم احب ان اشتت المشاهد في ان يراني في اكثر من لون ومسار مختلف في اعمال اخرى ويهمني كثيرا ان اظهر في عمل واحد في السنة خاصة في ظل وجود فريق متميز ومتكامل مع العلم انه تم عرض علي عملين كوميدين ولكن فضلت ان اطل عبر الشاشة من خلال مسلسل «ايام الاجازة 2».

