مصابيح

رغم انه لم يقدم عبر مسيرته السينمائية سوى 7 أفلام روائية طويلة فقط بالاضافة الى ما يقرب من 10 أفلام تسجيلية لان الفن ومنذ نشأته الأولى أبدا لا يقاس بالكم ولكن بالكيف وبمقدار الجودة والتميز والرقي والابداعي.. لذلك يعد المخرج الكبير «توفيق صالح» واحداً من أهم فناني ومبدعي السينما المصرية والعربية.. حيث يحتل- رغم أفلامه القليلة العدد- ركناً مهماً وأساسياً في تاريخها وترجع هذه المكانة الرفيعة الى التميز والتفرد في صياغة أفلامه وفي الموضوعات التي طرحها خلالها والتي التزم فيها بأسلوب خاص جداً في الرؤية السينمائية حيث قدم واقعية شديدة الخصوصية انحازت للبسطاء وتميزت بجرأتها وصدقها وباتت أشبه بالواقعية التحريضية الصارخة لايقاد الوعي.

أفلامه تشبه شخصيته وأفكاره لذلك لم يقدم أية تنازلات في فنه مصراً على السينما التي يراها ويقتنع بها لذلك واجه العديد من الصدامات مع الأجهزة الرقابية والسلطة الحاكمة في مصر وسورية والعراق لكنه لم يتنازل عن موقفه ولم يخضع لأية ضغوط أو اغراءات وقدم ما يريده هو اتهموه بالشيوعية واليسارية وأيضا لم يرضخ حتى يعمل وترضى عنه السلطة.. فهو انسان مبدع شديد «التمرد» وعصي جدا على «الترويض» من جانب أي سلطة.

ورصد بابداعه العديد من المتغيرات الاجتماعية والسياسية وقدمها في أفلامه التي قدمت تحليلاً وتشريحاً دقيقاً وجريئاً لهذه المتغيرات ورغم هذه الأفلام القليلة 7 أفلام ألا أن ثلاثة منها تم اعتبارها من أهم 20 فيلما في تاريخ السينما المصرية والعربية لذلك لم يكن غريباً أن الحصول هذا المبدع الكبير على سيل من الجوائز المحلية والدولية وأيضا يحصل على التكريمات والأوسمة الرفيعة من مصر وخارجها.

كان اللقاء الأول بيننا في بدايات التسعينيات وفي شرفة منزله المطلة على نيل الجيزة وفي دار الأوبرا جمعتنا لقاءات وحوارات عديدة استمرت لما يقرب من 20 عاما تحدث خلالها المبدع الكبير في موضوعات شتى سينمائية وسياسية واجتماعية حكى فيها الكثير عن أفلامه وذكرياته.. وطلبت منه أن أسجل له مذكراته وانشرها بحكم تقديري الهائل له ولمكانته الرفيعة فوافق بعد الحاح وبعدما لمس رغبة حقيقية من جانبي لتسجيل هذه المذكرات حيث انه كان يرفض أن تكون حواراتنا ومحتوى جلساتنا للنشر وبعد أن سجلنا بالفعل عدة شرائط طلب مني أن نتوقف وقال: لا داعي لهذه لمذكرات ليس هذا وقتها أنا رجل لا يعرف ألا قول الصدق والحقيقة كاملة وبلا رتوش وما سأقوله وأحكيه سيغضب الكثيرين ولن يروق لهم ما في هذه المذكرات واحترمت رغبته وتوقفت لكن من خلال ما جمعنا من لقاءات وحوارات ومناقشات كانت الصورة عن قرب لهذا المبدع الكبير.

ولد توفيق صالح في 27 أكتوبر 1926 في رشدي باشا برمل الاسكندرية لأسرة تعد من الطبقة الراقية الأب يعمل طبيباً في مؤسسة الكارنتينا التي تحولت بعد ذلك الى مؤسسة الصحة العالمية وأصبح فيما بعد مديراً لهذه المؤسسة والتحق «توفيق» منذ طفولته المبكرة بمدرسة خاصة للراهبات.. وفي سن مبكرة جدا ذهب لأول مرة الى السينما مع أبيه وتفاجأ بهذا العالم الساحر وكان يقول: «مازلت أتذكر جيداً تفاصيل هذا الفيلم كأني شاهدته بالأمس».. والتحق فيما بعد «بكلية فيكتوريا» الشهيرة بالاسكندرية وهي مدرسة انكليزية لم يكن يدخلها ألا الأثرياء وأولاد الملوك وفيها درس عمر الشريف وأيضا المخرج العالمي «يوسف شاهين» الذي تزامل مع «توفيق» في نفس المدرسة وخلال دراسته في فيكتوريا مارس لعبة كرة القدم ويقول انه كان بارعاً فيها.

ويقول توفيق: «في هذه الفترة تعلقت جداً بالسينما وكثيرا ما تركت الدراسة وذهبت لكي أشاهد فيلما كنت طالباً مشاغبا بداخلي طاقات وأشياء كثيرة أريد أن افعلها لكني لم استطع أن امنع طريقاً محدداً لمستقبلي وبعد انتهائي من دراستي في «فيكتوريا» وكانت تعادل الدراسة الثانوية وكانت أفلام مثل ليلى «بنت الصحراء» و«يحيا الحب» قد علقت تماماً بذاكرتي وبدأت اشعر بميل جارف الى هذا الفن وقررت أن ادرسه وان يكون هذا هو طريقي ومستقبلي لكن وفاة أبي وأنا في هذه السن ورفض الأسرة أن اعمل أو ادرس الفن جعلني التحق بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية وكان اسمها في هذا الوقت «جامعة فاروق» ودرست الأدب الانكليزي في القسم الخاص وتخرجت في عام 1944.. وكانت سعادتي لا توصف وأنا استلم شهادة التخرج من الملك فاروق لأنني كنت من الأوائل على دفعتي وكان يحضر حفل التخرج بحكم أن الجامعة تحمل اسمه.

لكنه أثناء دراسته الجامعية شاهد مئات الأفلام ويقول: «رسخت هذه الأفلام جميعها في ذهني وكنت استطيع أن احكيها بتسلسل مشاهدها بشكل كامل دون أن أخطئ في مشهد لذلك أدركت تماماً وقتها أن السينما هي طريقي وأن رغبة الأسرة في أن احصل على شهادة جامعية قد حققتها بالفعل وكنت من الأوائل».

قرأ توفيق صالح أثناء هذه الفترة كتاباً «عن السينما كتبه المخرج الرائد «احمد بدرخان» وكان يعتبر هذا الكتاب الذي سيعرفه تفاصيل هذا الفن الذي يحبه «كتابا مقدساً» والتحق بعدها بالعمل في عدد من استديوهات السينما في مصر واستمر لعدة سنوات لكنه اكتشف انه لم يتعلم السينما بالشكل الذي يريده ويتمناه فكان قرار السفر الى «فرنسا» ودراسة السينما هناك وصحيح انه قبل السفر عمل مساعداً للمخرج حسين فوزي في عدة أفلام وأيضا توطدت علاقته بالمخرج ولي الدين سامح والمخرج عباس كامل وصحيح انه أثناء دراسته الجامعية تعلم اللغة الفرنسية الى جانب لغته الانكليزية التي يجيدها تماما وصحيح انه تثقف سياسيا أثناء دراسته الجامعية وما بعدها وصحيح انه عمل في مسرح الجامعة واخرج عدداً من المسرحيات منها مسرحية «رصاصة في القلب» لتوفيق الحكيم وكان يعتبر هذه المرحلة الجامعية من حياته مرحلة الثقافة العامة وفي شتى المناحي والاتجاهات ويقول «لولا الدراسة الجامعية والتي لم اكن راغباً فيها في البداية والتحقت فيها لرغبة أسرتي.. لولا هذه الدراسة وهذه الفترة من حياتي لأصبحت «سمكرياً» أو اعمل أي مهنة حرفية.

ورغم كل هذا كان الطموح السينمائي في داخله والرغبة في المعرفة بشكل اكبر حوله الدافع الكبير له للسفر الى فرنسا وهناك قابل الملحق الثقافي المصري وقال له انه حضر الى فرنسا ليتعلم السينما فشجعه وقال له الى جانب السينما ادرس مسرح أيضا وحدث بالفعل ويقول صالح عن هذه الفترة عندما بدأت دراستي في معهد السينما هناك اكتشف أساتذتي أن خبرتي السينمائية التي كنت قد حصلت عليها في مصر أثناء عملي في الاستديوهات لا بأس بها».

لكنه اكتشف أيضا في باريس انه مازال هناك الكثير ليتعلمه فحاول قدر طاقته الاجتهاد وحصل أثناء دراسته على رخصة «مخرج تحت التمرين» وأتاحت له هذه الرخصة التواجد والعمل في عدد من استديوهات السينما الفرنسية ويقول قضيت في فرنسا ثلاث سنوات ما بين الدراسة والعمل في السينما وكانت فترة ومرحلة من أهم المراحل في حياتي وقامت ثورة يوليو 1952 وأنا هناك كنت وقتها في طريقي الى متحف «اللوفر» وشاهدت اولاداً يلعبون الكرة فتمنيت أن أشاهد أولاد بلدي يلعبون الكرة في قصر عابدين!! من هنا ومن خلال ما قاله تتضح الى حد كبير ميوله الاشتراكية.. وعاد الى مصر في ديسمبر 1953 وبداخله رغبة عارمة في تقديم سينما مختلفة ومغايرة عن السينما السائدة التي تعتمد على الفرفشة والتسلية- على حد تعبيره- لكنه أيضا كان يرى أن هناك مخرجين كبار يقدمون سينما تتمرد على السائد مثل يوسف شاهين وعزالدين ذوالفقار وصلاح ابوسيف وكامل التلمساني واحمد كامل حرس.

لكن كيف يمكن تغيير الواقع؟ كان هذا هو السؤال الذي يلح عليه وعرف اجابته عندما التقى بـ«نجيب محفوظ» وسرعان ما توطدت علاقتهما بعدما وجد الاثنان مساحة هائلة من التقارب الفكري والنفسي تجمع بينهما ولذلك ظل توفيق صالح ونجيب محفوظ صديقين ما تبقى من عمره وأسسا معاً جماعة «الحرافيش» والتي انضم اليها فيما بعد الفنان والنجم احمد مظهر وعدد من أصدقائهم المقربين وكانوا يلتقون بانتظام أسبوعيا في عديد من المقاهي والكازينوهات على نيل القاهرة وعلى مدى سنوات طويلة ولم تسمح المجموعة بضم أعضاء جدد لها وكانت أشهر جماعة في الحياة الثقافية المصرية.

كان اللقاء الذي جمع بين صالح ومحفوظ هو بداية ظهور الفيلم الأول لهذا المبدع الكبير حيث عرض عليه «محفوظ» وكان قد عمل قبل تلك الفترة عدة أعمال في السينما معظمها مع صلاح ابوسيف عرض عليه معالجة سينمائية لفيلم درب المهابيل.

كتب نجيب محفوظ سيناريو الفيلم وشارك توفيق صالح مع صديقهم الثالث الكاتب والناشر عبدالحميد جودة السحار في كتابة الحوار.. وشارك السحار في انتاج الفيلم.. وعرض الفيلم بالفعل عام 1955 وكان بداية للتبشير بمخرج جديد واعد يملك أدواته ويملك رؤية وفكراً سينمائياً مختلفاً تماما في الشكل والمضمون واعتبر الفيلم واحداً من أهم أفلام السينما المصرية عبر تاريخها ويعد من انضج أفلام بدايات المخرجين الذين سبقوا أو عاصروا صالح واكتسب أهميته من طريقة السرد والتكييف الشديد واعتماده على تفاصيل الحياة اليومية في احدى الحارات الشعبية بالقاهرة.

وبرغم ما حقق توفيق صالح من انطلاقة هائلة مع فيلمه الأول بقدر ما بدأت الحروب ضده من «حاسديه» أولا ثم من مناخ سينمائي وجد أن هذا الأسلوب الجديد في الأفلام قد يضر بصناعتهم وكان هذا الموقف هو بداية احساسه بالغربة في الوسط السينمائي المصري والوسط الفني بشكل عام.

انتظر توفيق صالح 7 سنوات كاملة وسط هذا الأجواء المشحونة حوله وشبه الرافضة للسينما التي يقدمها حتى يقدم فيلمه الثاني «صراع الأبطال» عام 1962 وشابت الفيلم مجموعة من الصدف الغريبة يرويها بنفسه المخرج الكبير ويقول «كنت قد حصلت على جائزتي الاخراج عن فيلمي «درب المهابيل» مناصفة مع المخرج عزالدين ذو الفقار الذي حصل عليها عن «رد قلبي» وأعجب عزالدين بأسلوبي في الاخراج وكان يعد نفسه لاخراج «صراع الأبطال» لكن مرضه حال دون ذلك فطلب مني أن أقوم أنا باخراج الفيلم وعرفت أن سيناريو الفيلم ظل حائرا طوال السنوات الماضية وتنقل بين أكثر من منتج وكان مرشحاً لبطولته عمر الشريف وشادية ومرشحاً لاخراجه يوسف شاهين ثم توقف المشروع وانتقل الفيلم الى «عزالدين» وحال مرضه دون تنفيذه وعندما قرأت السيناريو أخبرته بضرورة اعادة كتابته فوافق وكتبت السيناريو مرة أخرى وأخرجته بعد أن استبدلت أبطاله بسميرة أحمد وشكري سرحان.

ومع حالة التضييق التي أصبح يواجهها بسبب أسلوبه السينمائي ورؤيته السينمائية الجريئة والتي تشي بواقعية جديدة تكشف وتفضح زيف الواقع لجأ توفيق صالح الى «الرمز» في فيلمه الثالث «المتمردون» 1966 وكان من انتاج «مؤسسة السينما» التي تملكها الدولة عن رواية للكاتب صلاح حافظ وكتب صالح السيناريو بنفسه وبعد اخراج الفيلم واجه المخرج الكبير أزمة عنيفة.. قال عنها «رغم أن الفيلم من انتاج الدولة وحصلت على فرصة اخراجه بعد معاناة فبعد «درب المهابيل» توقف منتجو السينما عن اسناد أي فيلم لي بل أنهم طالبوا بوقفي عن التدريس في معهد السينما بسبب جرأة أفكاري السينمائية وأسلوبي السينمائي- على حد زعمهم- ثم جاءت فرصة «صراع الأبطال» عن طريق عزالدين ذو الفقار ثم قلت ألجأ للقطاع العام لأقدم فيلمي الجديد وكان «المتمردون» وفوجئت بعد عرضه بهجوم حاد من السينمائيين وقاموا بتشويه الفيلم بحجة انه ضعيف ودون المستوى ولا يجوز عرضه جماهيرياً وكدت أصاب بالجنون لأنني علمت أن هناك حملة ممنهجة ضدي وعرفت أن وراءها مخرج كبير- وقالوا له- أنني تفوقت عليه بأسلوبه الواقعي وكان وقتها معروفاً بأنه أستاذ الواقعية وقتها اتهموني بأنني «شيوعي» ويساري وأحاول أن أقدم أفلامي وفق هذا التوجه وأروج من خلالها للشيوعية واليسار بالصبر على أمل تبدل وتغير الأحوال.

وضاق الخناق أكثر على المبدع الكبير مع فيلمه الشهير «يوميات نائب في الأرياف» المأخوذ عن رواية توفيق الحكيم الشهيرة التي تحمل الاسم واذا كان «صالح» قد كشف في فيلمه الأول عن اهتمامه بحياة الناس ومشاكلهم الاجتماعية فإن «المتمردون» واجه ظروفاً أصعب واضطر للجوء الى «الرمز» هرباً من القيود الرقابية ورغم أن أحداثه تدور قبل ثورة يوليو ألا أنهم طالبوه بتغيير نهاية الفيلم.. وفي «يوميات نائب في الأرياف» كانت اغرب واشد ضراوة.. وقال «عانيت اشد المعاناة بسبب هذا الفيلم حيث رفض «شعراوي جمعة» وزير الداخلية وقتها السماح بعرض الفيلم لأن به مشاهد لضباط شرطة وأنني أتهكم على جهاز الشرطة وانتقد بعنف سياسة الدولة واشترط علي أن أوافق على اخراج فيلم تسجيلي ملون بعنوان «الشرطة في خدمة الشعب» حتى يوافق على عرض فيلمي فرفضت وقلت له معرفش اعمل أفلام دعائية بالمستوى ده!! ووصل الخلاف للرئيس عبدالناصر بعد ما شفت النجوم في عز الظهر على يد شعراوي جمعة وشاهد عبدالناصر الفيلم بالفعل وأشاد به وسمح بعرضه.

ورغم أن المبدع الكبير كان من أكثر المؤيدين لثورة يوليو بحكم ميوله الاشتراكية ألا انه انقلب عليها بعد ذلك بعدما شاهد وعاش كل هذا التضييق على حرية الفكر والابداع وأيضا الاعتماد على أهل الثقة أكثر من أهل التخصص والخبرة وقال «كنت مع الثورة عندما نادت بالاشتراكية وعند تأميم القناة.. وكنت مؤيدا لعبدالناصر لكني لست مصفقاً بشكل اعمى على طريقة الكثيرين في تلك الفترة وانتقدت سلبياتها فأشاعوا عني أنني يساري وشيوعي وأنا طوال حياتي لم انتمى الى أي تنظيمات سياسية رغم أن اغلب أصدقائي كانوا يساريين.. الحقيقة كنت امتلك وعياً وأملاً في أن الثورة ستغير للأفضل لكن كثيراً من هذه الأمنيات لم تتحقق».

هاجر توفيق صالح عام 1970 الى سورية وقرر ترك مصر بعدما ضاق به الخناق وبعدما جاءته دعوة من مؤسسة السينما السورية التي تملكها الدولة للعمل هناك وكتب سيناريو واخرج فيلمه الشهير «المخدوعون» عن رواية غسان كنفاني الشهيرة رجال تحت الشمس لكن السلطات السورية ووزير الثقافة هناك منع عرض الفيلم وشعر المبدع الكبير أن العملية واحدة في مصر وسورية لكن ثلاثة نقاد من فرنسا شاهدوا الفيلم ورشحوه للمشاركة في «مهرجان كان السينمائي» بفرنسا وعرض الفيلم بالفعل عام 1972 وحصل على اشادة هائلة وتم تسويق الفيلم في فرنسا بعدها حصد الفيلم العديد من الجوائز من المهرجانات السينمائية الدولية وعندما بلغت شهرة الفيلم الآفاق وافقت السلطات السورية على عرض الفيلم.. لكن المخرج الكبير قرر ترك سورية والسفر الى العراق بعد أن تلقى دعوة لتدريس السينما والعمل هناك واخرج في العراق فيلم «الليالي الطويلة» وكان فيلمه الأخير وظل طوال حياته نادماً على هذا الفيلم ولم يرض عنه لأنه كانت المرة الأولى التي يخضع فيها للضغوط عاد توفيق صالح الى مصر عام 1984 لكنه كان قد توقف تماما عن السينما ولم يقدم أي فيلم من وقتها وقد سألته في بداية الألفية مع حالة الرواج التي شهدتها السينما المصرية في تلك الفترة.. الم يراودك الحنين للعودة للسينما قال: تلقيت العديد من المشروعات لأفلام لكي أتولى اخراجها لكنني لم أجد فيها ما يناسبني ويناسب السينما التي ظللت طوال حياتي مصراً على تقديمها كما أنني لا يمكن أن اعمل في سينما النجم فيها أصبح هو الذي يختار المخرج لقد أصبح الهرم مقلوباً!! وفي حديث الذكريات الذي لم ينقطع مع مبدعنا الكبير سألته يوما عن صديقه وزميل دراسته «يوسف شاهين» قال: «يوسف شاهين في نظري «اصفي» عن سينمائية لمخرج في مصر وفي السينما العربية بكاملها وهو شديد الحرفية وقد قام بتعليم نصف مخرجي السينما المصرية لكن عيبه الوحيد انه مشغول بالسياسة أكثر من اللازم.. وكان بيننا مشروع فيلم عن عصر المسيح كنت اكتبه وتحمس هو لانتاجه لكن المشروع توقف ولم يتم. وكان المخرج يكن احتراماً وتقديراً هائلاً للسيدة «زوجته» وكان يرى أنها بالفعل الجندي المجهول في حياته وقال عنها: «تحملت زوجتي معي ما لم يتحمله احد قسوة الظروف والهجرات والصدامات مع جهات عديدة ولم تشتك أو تتذمر رغم أنها حرمت من أشياء عديدة كان من الممكن توفيرها لها اذا استمريت في العمل وباعت مجوهراتها بعد عودتنا من العراق ولولاها ما استطعنا مجرد الحياة أنا بالفعل مدين لها بالكثير وتحملها لكل هذه الظروف الصعبة التي عاشتها معي وظلت محافظة على البيت والأولاد وهي بالفعل الجندي المجهول في حياتي ولولاها يمكن كنت انتحرت».

