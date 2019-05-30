مال وأعمال

قالت مصادر مطلعة لـ«النهار»: إن تراجع وتيرة التصعيد الجيوسياسي في المنطقة بين الولايات المتحدة وايران، فضلا عن انخفاض حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أسهم في تنامي الشعور الايجابي بالسوق مما دفع المؤشرات العامة نسبياً للتحسن المشوب بالحذر والترقب لما ستؤول اليه الاوضاع الاقليمية والدولية والتي تؤثر على جميع أسواق العالم دون استثناء. وأضافت المصادر أن من ضمن العوامل التي أسهمت في تزايد ايجابية بورصة الكويت اقتراب موعد مراجعة السوق على مؤشر مورجان ستانلي ودخول سيولة جديدة متوقعة للبورصة وخاصة أسهم السوق الأول، والتي بدورها تحظى بثقة المستثمرين لأدائها والنتائج المميزة عن العام 2018 والربع الأول من العام الحالي. وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 38?6 نقطة ليبلغ مستوى 5710 نقاط بنسبة صعود بلغت 0?68 في المئة.

وبلغت كمية تداولات المؤشر 110?3 ملايين سهم تمت من خلال 5487 صفقة نقدية بقيمة 30?7 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 12?3 نقطة ليبلغ مستوى 4746?5 نقطة بنسبة 0?26 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 48?8 مليون سهم تمت عبر 1515 صفقة نقدية بقيمة 3?9 ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 51?4 نقطة ليصل الى مستوى 6205?3 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0?84 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 61?5 مليون سهم تمت عبر 3972 صفقة بقيمة 26?7 مليون دينار.

وجاءت شركات (شارقة أ) و(البيت) و(العيد) و(مشاعر) و(السلام) بالأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(مشاعر) و(بيتك) و(زين) و(المدينة) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (المنتجعات) و(مراكز) و(منشآت) و(بيت الطاقة) و(دانة) الأكثر انخفاضا. وتابع المتعاملون ايضاحا من شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) بشأن موافقة هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة فضلا عن افصاحات منفصلة بشأن تعاملات أشخاص مطلعين على أسهم شركات (يونيكاب للاستثمار والتمويل) و(الأمان للاستثمار) و(السكب) وبنك بوبيان.

