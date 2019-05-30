مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» أن تمديد اتفاق خفض انتاج النفط مع «أوبك» والمنتجين الآخرين، مازال في طور المناقشات، مؤكدة أن تمديد الاتفاق من عدمه لم يحسم بعد. وأضافت المصادر أن «أوبك» حريصة على توازن السوق، لكنها في الوقت نفسه تخشى على حصتها في السوق لصالح شركات النفط الصخري. ومن المقرر أن تجتمع «أوبك» وحلفاؤها المشاركون في اتفاق خفض الانتاج في فيينا لمناقشة تمديد الاتفاقية خلال اجتماع المنظمة المقرر في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو.

وانخفضت أسعار النفط بنحو واحد في المئة أمس بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الى تباطؤ اقتصادي عالمي لكن النقص النسبي للمعروض النفطي في ظل تخفيضات الانتاج التي تطبقها أوبك والتوترات السياسية في الشرق الأوسط منحا بعض الدعم للأسعار.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 69.53 دولار للبرميل بانخفاض 58 سنتا أو 0.8 في المئة مقارنة مع سعر الاغلاق السابق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.46 دولاراً للبرميل بانخفاض 70 سنتا أو 1.2 في المئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية، فان الطلب على النفط العالمي ما زال قويا ومن المرجح أن يسجل أكثر من 100 مليون برميل يوميا في المتوسط في العام الحالي للمرة الأولى وفقا لبيانات من ادارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض حلفاء المنظمة بما في ذلك روسيا في أواخر يونيو أو مطلع يوليو لمناقشة سياسة الانتاج مستقبلا.

