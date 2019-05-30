مال وأعمال

أكد رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد أن البنوك الكويتية تمتلك سجلاً حافلاً بالمبادرات التي تقوم بتنفيذها سواء منفردة أو بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني في الكويت، والتي تدعم من خلالها مختلف القطاعات التي تضم العديد من المجالات منها التعليم، والريادة الشبابية، والصحة، والبيئة، والرياضة والعمل الخيري والانساني، بالاضافة الى دعمها الفعاليات والأحداث الوطنية في مختلف المجالات.

وأوضح الماجد أن اجمالي مساهمات البنوك الكويتية في مجال المسؤولية الاجتماعية بلغ 587.6 مليون دينار كما في نهاية عام 2018. وقال الماجد: اننا لم نر من خلال تتبعنا للأعمال والأنشطة في مجال المسؤولية الاجتماعية وما نطالعه من احصاءات في هذا المجال أن هناك مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص لديها هذا القدر من المساهمات في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأشار الماجد الى أن هذه المساهمات منها ما تلتزم به البنوك وفقا للقوانين المعمول بها من خلال النسب المستقطعة من صافي أرباحها، ومنها ما تقدمه البنوك الكويتية من مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بكل بنك على حدة أو التي تقدمها بشكل مجمع من خلال مساهمات ورعايات اتحاد مصارف الكويت لتصبح المسؤولية الاجتماعية أحد السِّمَاتِ المُمَيِّزَةِ لدور البنوك الاقتصادي والاجتماعي القائم على المزج بين مهنية العمل المصرفي وما تقدمه من خدمات متميزة لعملائها في اطار تحكمه معايير الحوكمة ومبادئ الشفافية من جانب، ومراعاة القيم الانسانية في توجيه العمل الخيري من جانب آخر.

وأكد الماجد أن البنوك الكويتية قد حرصت على أن تسلك الطريق الصحيح في اتجاه المفاهيم الحديثة للمسؤولية الاجتماعية واستقراء الاحتياجات والاتجاهات المستقبلية لتعزيز دورها من خلال التزامها بادراج مبادرات المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجياتها، مؤكدا على ادراك البنوك التام لما تعنيه هذه المسؤولية بمفهومها الشامل ومدى تشابكها مع التنمية المستدامة، فهي تحرص على اتمامها وفقا لتوجهات وسياسات ومنهجية ترتكز الى رؤية شاملة وعميقة تستهدف نقل المجتمع الكويتي الى أوضاع أفضل.

