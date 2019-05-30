مال وأعمال

اختتم بيت التمويل الكويتي «بيتك» أنشطته في فعاليات القرقيعان للأطفال، في اطار برنامجه الحافل في رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير 5» وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للبنك.

وتميزت مشاركة «بيتك» بتنوع المواقع التي تواجد فيها لتوزيع القرقيعان على جميع الفئات العمرية للأطفال، حيث ساهمت مشاركة «بيتك» بادخال البهجة والسرور في نفوس الاطفال الذين استمتعوا بالبرنامج المميز الغني بالمسابقات الثقافية، والألعاب الشعبية، والعروض الشيقة، وتلوين الوجوه، والعديد من الفقرات والفعاليات الاجتماعية المتنوعة.

ونظم «بيتك» احتفالية قرقيعان في مجمع الديسكفري التي لاقت اقبالا واسعا من الاطفال، حيث تم تصميم جناح «بيتك» بشكل مبتكر كمجسم كبير لعلبة القرقيعان ويحمل عنوان شريحة عملاء حساب «بيتي» للأطفال.

وشارك «بيتك» بحفل قرقيعان جمعية المهندسين الكويتية التي شهدت فعاليات ترفيهية متنوعة للأطفال، ومعهد دسمان للسكري للأطفال المصابين بالسكري وذويهم في الكويت، حيث هدف الحفل الى رسم الابتسامة على وجوه الاطفال المصابين بمرض السكري وتوعيتهم بطريقة مسلية وحثهم على ممارسة النشاط البدني واختيار الغذاء الصحي والاعتدال والوعي بالقيم الصحية.

وكذلك شارك «بيتك» باحتفاليات القرقيعان في الجمعية الكويتية لرعاية الاطفال في المستشفيات، انطلاقا من حرصه على دعم المبادرات والأنشطة الاجتماعية التي تعزز روح المشاركة والعطاء والتواصل مع كافة شرائح المجتمع وخاصة الاطفال المرضى.

ووزع قريق «بيتك» التطوعي هدايا القرقيعان في قصر نايف ضمن اطار تواجده اليومي لتوزيع وجبات افطار الصائم. وكانت احتفالية القرقيعان في قصر نايف قد لاقت اقبالا كبيرا من الحضور الغفير الذي يتواجد في قصر نايف يوميا قبيل اطلاق مدفع الافطار كأحد العادات التراثية الرمضانية في دولة الكويت. ويتم بثّ ذلك على الهواء مباشرة على قناة تلفزيون الكويت.

وشارك «بيتك» بحفل قرقيعان الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، حيث ساهمت مشاركة «بيتك» في ادخال البهجة والسرور في نفوس الاطفال، ومنحهم الشعور باهتمام المجتمع بهم، وكذلك حصدت استحسانا كبيرا من أولياء أمورهم الذين ثمنوا مبادرات «بيتك» الاجتماعية التي تعكس مدى التزامه في تحمل أعباء المسؤولية الاجتماعية ومشاركة المجتمع في مختلف الفعاليات والانشطة المجتمعية.

ويأتي تنظيم حفل القرقيعان ضمن اطار برنامج «بيتك» الحافل في رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير 5» وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية، وحرصا على الحفاظ على الموروث الشعبي الأصيل الذي يؤكد تمسك البنك بهويته المجتمعية، واعتزازه بالعادات والتقاليد الكويتية.

ولدى «بيتك» باقة متنوعة من الانشطة الرمضانية التي تؤكد ريادته في تحمل المسؤولية الاجتماعية، ضمن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير 5» الذي يشمل حملة افطار صائم وانشطة ومساهمات اجتماعية متعددة، ومبادرات توعوية وتواصل يومي مع الجمهور، تأكيدا على حرص البنك على الالتزام برسالته الاجتماعية والانسانية بما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويهدف الى دعم كافة مبادرات العمل التطوعي.

