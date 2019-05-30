مال وأعمال

قام بنك الكويت الوطني بتوزيع القرقيعان على الحضور في فرع البنك الجديد بمبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي وذلك بالتعاون مع «مؤسسة مطار انتشون الدولي» التي تقوم بادارة وتشغيل المبنى.

ويسعى بنك الكويت الوطني الى التواجد بجانب عملائه والتواصل معهم بشكل دائم بأفضل الطرق، وقد شهد توزيع القرقيعان في فرع البنك في مبنى الركاب T4 تفاعلاً كبيراً من الحضور من عملاء البنك والمسافرين المتواجدين في المطار. وبهذه المناسبة أعلنت عائشة عبد الوهاب المرزوق من الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني قائلة: «يحرص بنك الكويت الوطني على التواجد بالقرب من العملاء في مختلف المناسبات، وهذه المرة قمنا بتوزيع القرقيعان على المسافرين في مبنى الركاب الجديد T4 لنشاركهم الفرحة والاحتفال بذلك الموروث الشعبي المميز».

وأضافت المرزوق: «نسعى دوماً الى احياء كافة المناسبات الكويتية المميزة والتي تُدخل الفرحة الى قلوب الفئات العمرية المختلفة ويأتي احتفالنا بتوزيع القرقيعان في اطار حرص الوطني على تنظيم الفعاليات الاجتماعية الهادفة والمميزة في شهر رمضان المبارك» واختتمت المرزوق حديثها مؤكدة حرص الوطني على تقديم خدمات مصرفية متميزة من خلال فرع المطار الجديد في مبنى الركاب T4، بهدف تمكين العملاء والمسافرين من انجاز معاملاتهم بسهولة ويسر وهو ما يثري التجربة المصرفية التي يحصلون عليها. ويقع الفرع الجديد مباشرة عند قسم المغادرة في مبنى الركاب T4، ويقدم خدماته المصرفية للعملاء طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة باستثناء خلال شهر رمضان المبارك. كما يوفر الفرع صالة استقبال، بما يمنح العملاء من المسافرين فرصة الاسترخاء لحين اتمام المعاملات.

