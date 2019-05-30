مال وأعمال

كعادته في كل عام، كرّم البنك الأهلي المتحد الفائزين في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم والتي نظمها خلال شهر رمضان الفضيل في مقره الرئيس، حيث تضمنت المسابقة هذا العام ست فئات من المتسابقين.

فاز من الموظفين (فئة الذكور) كل من: علي يوسف وحصل على المركز الأول، وأحمد رشوان وحصل على المركز الثاني وعبدالعزيز العليان وحصل على المركز الثالث.

وفازت سحر عبدالفتاح صبيح بالمركز الأول عن فئة الموظفات السيدات، وفازت ايمان محمود عمراني بالمركز الثاني، وسارة الماكينزي بالمركز الثالث.

وعن فئة الأطفال (الذكور) من أبناء الموظفين والموظفات للمرحلة العمرية ما بين 5 إلى 14 عاماً، فاز علي عادل عباس بالمركز الأول، وجاد الكريم نعمان محمد بالمركز الثاني، وخضر محمد بهلو بالمركز الثالث.

وعن فئة الأطفال (الاناث) من أبناء الموظفين والموظفات للمرحلة العمرية ما بين من 5 إلى 14 سنة، فازت ريماس محمد سعد بالمركز الأول وريماس ابراهيم السعيد بالمركز الثاني.

وعن فئة أبناء الموظفين والموظفات فى المرحلة العمرية من 14 إلى 18 سنة (ذكور) فاز عمر اسماعيل أحمد بالمركز الأول، وأحمد نعمان محمد بالمركز الثاني. وعن فئة أبناء الموظفين والموظفات فى المرحلة العمرية من 14 إلى 18 سنة (اناث) فازت مريم عادل عباس بالمركز الأول، وفريدة أحمد رشوان بالمركز الثاني، وحبيبة أحمد رشوان بالمركز الثالث.

وعن فئة الأطفال (الذكور) من خارج البنك الذين تتراوح أعمارهم بين 5 12 عاماً، فاز كمال تامر الشرقاوي بالمركز الأول، و فيصل أنور الياقوت بالمركز الثاني، وأحمد عبدالرضا أشكناني بالمركز الثالث.

وعن فئة الأطفال (الاناث) من خارج البنك الذين تتراوح أعمارهن بين 5 - 12 عاماً فازت سماء أشرف محمد القصبي بالمركز الأول، و منى تامر الشرقاوي بالمركز الثاني، ولجين هاشم محمد بالمركز الثالث.

وعن فئة الشباب (الذكور) من خارج البنك الذين تتراوح أعمارهم بين

13 - 18 عاماً فاز مؤمن أشرف القصبي بالمركز الاول، وعلي نادر اسماعيل دشتي بالمركز الثاني، وعبدالرحمن محمد المري بالمركز الثالث.

وعن فئة الشباب (الاناث) من خارج البنك الذين تتراوح أعمارهن بين

13 - 18 عاماً فازت علياء مكرم علي الماحي بالمركز الاول، ووضحة محمد المري بالمركز الثاني، و خلود علاء علي بالمركز الثالث. وبالنسبة لفئة الصم فاز عبدالله أنور سلطان بالمركز الاول، ومحمود الحسين محمود بالمركز الثاني، وشبيب محمد العازمي بالمركز الثالث، وعبدالله مصبح القرني بالمركز الرابع، ويوسف محمد الكندري بالمركز الخامس، وأحمد سامر جمعة.

ومن فئة المكفوفين فاز يوسف نهار الصليلي بالمركز الاول، وعبدالعزيز أحمد حسب الله بالمركز الثاني، وفارس صحن المطيري بالمركز الثالث، وابراهيم فهد مبرد بالمركز الرابع، وعبدالرحمن خليفه السويلم بالمركز الخامس، وقد تم تكريم الفائزين في مبنى البنك الرئيس وذلك بحضور عبدالله الشعيب رئيس ادارة التدقيق الشرعي الداخلي في البنك. وأفاد عبدالله الشعيب في بيان صحافي: أن «البنك يواصل نشاطاته الرمضانية كل عام لبث روح الحماس والتنافس بين المتسابقين، مشيراً الى أنّ اقبالهم الكبير على المسابقة كان محط تقدير واعجاب من ادارة البنك واللجنة المنظمة للمسابقة في البنك والتي تقدمت بالتهنئة الى الفائزين في المسابقة، كما تقدّمت بالشكر الى جميع من شارك وأسهم في انجاح هذه المسابقة».

