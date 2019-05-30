مال وأعمال

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن اقامة افطار صائم للعموم في معرض «بوش» للأجهزة الكهربائية إحدى العلامات التجارية التي تمثلها الشركة في الكويت، وذلك يومي الجمعة والسبت 24-25 مايو 2019، في مقر المعرض الكائن في منطقة الشويخ الصناعية. وجاءت هذه المبادرة تجسيداً للمسؤولية الاجتماعية لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وتطبيقاً لقيم التكافل الاجتماعي التي تتجلى في شهر رمضان المبارك. وقد تطوع أكثر من 30 شخصاً من موظفي شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وأعضاء مجلس الأعمال الألماني لتنظيم هذه المبادرة الخيرية حيث تم توزيع وجبات افطار على جميع العمال في المنطقة. وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية علي المطوع: «لطالما سعينا في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية الى تطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية في مختلف القطاعات وفي شتى المناسبات. وكيف الحال ونحن في أيام فضيلة تحتم علينا أن نعزز قيم التراحم والتكافل وفعل الخير في شهر الخير». والتزاماً منها بمسؤوليتها الاجتماعية تقيم شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية العديد من المبادرات والفعاليات التي من شأنها احداث الفارق الايجابي والتأثير على حياة المجتمع بشكل أفضل.

