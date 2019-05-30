إيمانيات

اللّهمّ إنّي أسألُك بِحَقِّ هذا الشهرِ، وبِحَقِّ مَن تَعَبَّدَ لك فيه من ابتدائِهِ إلى وَقْتِ فنائِهِ، مِن مَلَكٍ قَرَّبْتَهُ أو نَبِيٍّ أرْسَلْتَهُ أو عَبْدٍ صالحٍ اخْتَصَصْتَهُ، أن تُصّلِّيَ عَلَى محمّدٍ وآلِهِ، وأهِّلْنا فيه لما وَعدْتَ أولياءَك من كرامَتِكَ، وأوجِبْ لنا فيه ما أوجَبْتَ لأهلِ المُبالَغَةِ في طاعَتِكَ، واجْعَلْنا في نَظمِ مَنِ اسْتحقَّ الرَّفِيع الأعْلَى بِرَحْمَتِك».

إذا كان القلب ينفتح على الخير في هذا الشهر لتتكامل كلّ عناصر الحقّ في داخل الشخصية الإنسانية المؤمنة، فإنّه يخضع ويرقّ كلّ المتعبِّدين لله فيه من الملائكة والأنبياء والصالحين، أن يؤهِّله فيه لكرامته الإلهية التي تجمع كلّ الرحمة والرضوان، وأن يوجب له كلّ الفيوضات والألطاف التي تنساب من عطفه الإلهي على الذين استغرق كلّ وجدانهم الروحي العملي حتى بلغ الدرجة العليا من طاعته، وأن يمنحه الارتفاع إلى مواقع الذين ارتفعت درجاتهم إلى الرفيع الأعلى من خلال رحمته..

إنّه الابتهال الخاشع الذي لا يتطلّع إلى عمله الذي يقدِّمه بين يديه ليستحق عطاء ربّه، بل يتطلّع إلى كلّ مواقع القرب من الله في الزمن الذي منحه الله معنى القداسة في روحانيته، وفي الملائكة والمقرّبين من الأنبياء والصالحين، ليقدِّمهم شفعاء بين يدي الله، وذلك في ما جعله الله لهم من الحقّ، من خلال إخلاصهم وطاعتهم له.. ولكن رحمة الله وراء ذلك، لأنّ رحمته تمتد إلى كلّ عبادة من دون حاجةٍ إلى شفيع، غير أنّه - سبحانه - يمنح بعض عباده شرف الشفاعة ليكرمهم بذلك، وليشفّعهم في مَن ارتضاه من خلقه.