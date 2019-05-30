وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر امس توزيع 500 سلة غذائية على المتضررين في جزيرة (انجوان) القمرية جراء إعصار كينيث. وقال رئيس بعثة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد في اتصال مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هذه الجهود الإغاثية استهدفت جزيرة (انجوان) موضحا أنها الجزيرة الأشد تضررا من الجزر القمرية الاخرى.

وأضاف الزيد ان وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي وصل إلى الجزيرة يوم أمس الثلاثاء وتفقد الأوضاع وقدر حجم الأضرار إضافة إلى دراسة تقارير جمعية الهلال الأحمر القمري، مشيرا إلى أن الوفد حرص على زيارة القرى الفقيرة في (انجوان) لمساعدة النازحين والمتضررين وتلبية جميع احتياجاتهم. وأكد أن هذه الإغاثة ستتبعها زيارات أخرى لمتابعة سير العمل في جزر القمر لاستكمال المشاريع التنموية والإغاثية.

