وطن النهار

أعلن البنك الكويتي للطعام الصرح الخيري الأول بالمنطقة عن إطلاق مشروع كسوة العيد 2019، وذلك ضمن رعايته للأسر المتعففة والفقيرة والمحتاجة في محاولة منه لرسم البسمة والفرحة على وجوههم ووجوه أطفالهم.

وقال مدير البنك سالم الحمر إن مشروع كسوة العيد يمثل واحدا من المشروعات الخيرية الناجحة في عامه الثالث والتي يسعى البنك من خلاله الى تحقيق رسالته الاجتماعية في كفالة الأيتام ورعاية الأسر المحتاجة، وفق أحدث الأساليب المتبعة في قطاع العمل الخيري التي تضمن إيصال الرعاية الكاملة لمستحقيها.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتعففة وبث روح التكافل والمودة والرحمة بين أفراد المجتمع وتحقيق الأهداف الخاصة للمشروع في إسعاد الجميع في مثل هذه الأيام المباركة، خاصة بعد أن حقق هذا المشروع نجاحا ملحوظا خلال الاعوام الماضية واستطاع البنك الكويتي للطعام الوصول إلى آلاف الأسر المتعففة وتوصيل كسوة العيد قبل نهاية شهر رمضان الكريم. وقال الحمر ان المشروع يأتي ترجمة لتوجيهات سمو الأمير للارتقاء بالعمل الخيري والإنساني، واتساقا مع الأهداف الرئيسة للبنك في أن يكون من أوائل الجهات التي تخدم الإنسانية محليا ودوليا في توفير الكسوة والاحتياجات الأساسية للمستفيدين، من خلال منظومة عمل احترافية، وتثقيف المجتمع بأهمية الاهتمام بفئة المحتاجين وأصحاب العوز، وتحفيز كل فئات وشرائح المجتمع على العمل التطوعي.

