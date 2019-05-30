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«نماء»: الزكاة تنمية للنفوس وتطهير لها


قال مدير إدارة المستفيدين في نماء فهد زيد المطيري ان الزكاة تطهير لنفوس الفقراء من الحسد، فالفقير يكون بحاجة إلى المال ليغطي به حاجاته مشيراً إلى أن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية تستقبل الزكاة على مدار العام، مناشداً أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين في الكويت إلى ضرورة إخراجها بأنواعها سواء كانت زكاة المال أو الذهب أو غيرها على مدار السنة، موضحا أن نماء للزكاة والتنمية المجتمعية تقوم بتوزيع أموال الزكاة على مستحقيها من خلال المصارف الثمانية التي حددها الشرع، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية التي تنفع المسلمين.


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