وطن النهار

أعلن وزير الصحة د. باسل الصباح عن تطوير الخدمات الصحية في منطقة كبد عبر إنشاء مستوصف صحي ومركز للطوارئ في المنطقة، لافتا إلى أهمية المنطقة خلال فترتي الشتاء والربيع حيث يرتادها الكثير من المواطنيون.

وأشار إلى أن هناك دراسة في طور الإعداد يقوم بها قطاع الشؤون الهندسية بالوزارة لإنجاز هذا المشروع. وقال الصباح في تصريح صحافي إن الفترة الماضية شهدت تطوير نظام الإدارة في المستشفيات لتحسين مستوى الخدمة المقدم للمرضى والمراجعين، كاشفا عن إنشاء مبنى جديد للوزارة يضم جميع الموظفين والوكلاء المساعدين.

وحول مطالبات عدد من أطباء المسالك البولية بوقف ما أسموه «تجاوزات في معهد الكويت للاختصاصات الطبية»، وتهديدهم بالاستقالة أو اللجوء إلى القضاء في حال عدم النظر إلى مطالبهم، أكد الوزير الصباح أن هناك لجنة محايدة من الفتوى والتشريع وكلية الحقوق تقوم بدراسة الموضوع من جميع جوانبه وتقوم بمقابلة أصحاب الشكوى للوقوف على أبعاد المشكلة، وسوف تعطي اللجنة رأيها في القريب.

