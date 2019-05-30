وطن النهار

أكد رئيس وحدة المسالك البولية بمستشفى جابر للقوات المسلحة د، محمد الغانم أن مرض السكري من أكثر الأمراض التي تؤدي الى الضعف الجنسي عند الرجال، وذلك بسبب تأثيره على الأعصاب والأوعية الدموية الدقيقة التي تتصل بالجهاز التناسلي، ما يؤدي بدوره الى الضعف الجنسي ومن ثم مشكلات في القدرة الجنسية عند الرجال، موضحاً أن نسبة مرضى السكري المصابين بالتهابات المسالك البولية 30 في المئة فى الكويت

وقال الغانم في محاضرة توعوية ألقاها بدعوة من الرابطة الكويتية لأمراض السكري تحدث فيها عن المشكلات المصاحبة لداء السكري وعلاقته بالضعف الجنسي، وأمراض المسالك البولية ان هناك طرقاً أولية نبدأ بها مع المريض تكون من خلال تحسين مستويات السكري بالدم، والمحافظة على اللياقة البدنية العالية، والامتناع عن التدخين، والمحافظة على الوزن المثالي، وكذلك المحافظة على مستويات مثالية لضغط الدم والكوليسترول، مضيفاً أن بعد هذه الخطوة نتخذ الخطوة التالية، وهي اجراء بعض تحاليل الدم للمريض، واعطائه بعض الأقراص الخاصة بحالات الضعف الجنسي.

وأضاف: اذا لم يستفد المريض من الأقراص فهناك علاج موضعي، وفي النهاية يأتي التدخل الجراحي، مبيناً أن لكل مريض طريقة يستطيع من خلالها الاستفادة من العلاج بحسب الحالة.

وذكر الغانم أن الكويت من الدول التي يرتفع فيها معدل الإصابة بالسكري، وهو مرض كما هو معروف يصيب أجهزة الجسم المختلفة، ويؤدي الى الضعف الجنسي عند الرجال، وكذلك يؤدي الى زيادة نسبة الالتهابات في الجهاز البولي بصفة عامة، وكذلك عند اجراء العمليات اذا كانت نسبة السكري مرتفعة فالمريض معرض لتأخر التئام الجرح، وكذلك معرض للالتهابات.

واختتم بالقول بان انتظام السكر لدى المريض أمر في غاية الأهمية، فكلما كان السكري غير منتظم تعرض المريض للضعف الجنسي بشكل كبير.

