وطن النهار

كشف مدير مستشفى البنك الوطني التخصصي للأطفال د.ميثم عبد الكريم حسين عن بدء الخطوات العملية لزراعة الخلايا الجذعية للأطفال في المستشفى، وذلك من خلال التحضير لتشغيل الوحدة بشكل نهائي من خلال مراجعة اجراءات منع العدوى تمهيدا للمسح البيئي وبدء زراعة الخلايا الجذعية للأطفال قريبا في الكويت. وذكر حسين في تصريح صحافي انه تم استكمال تجهيز مختبرات الخلايا الجذعية بشكل كامل، وذلك بعد الاجتماع الأول للجنة الاستخدامات الاكلينيكية للخلايا الجذعية وخلايا الحبل السري والذي يضم أعضاء من الأقسام الاكلينيكية والمختبرات الطبية وادارة خدمات نقل الدم واجتماع اللجنة المشرفة على البرنامج الوطني للخلايا الجذعية وخلايا الحبل السري.

واشار الى أن مستشفى البنك الوطني التخصصي للأطفال يضم وحدة لبنك الدم ومختبر لتحضير الخلايا الجذعية وصيدلية لتحضير العلاج الكيماوي وعيادات خارجية وغيرها والتي تم تجهيزها والتحضير لتشغيلها في القريب العاجل.

وأفاد حسين بأن خدمة العلاج بالخلايا الجذعية انشأت في قسم أمراض وسرطان الدم في مارس 2011 وذلك بتقديم خدمة المتابعة لحالات زراعة الخلايا الجذعية للأطفال دون سن 16 عاما، وتم العمل منذ ذلك الوقت لمتابعة الحالات المرضية التي اجرت عملية زراعة الخلايا الجذعية لما يزيد عن 150 حالة، كما تم رعاية المرضى ممن يعانون من مضاعفات لزراعة الخلايا الجذعية منذ 2012 في كل من العيادات الخارجية وجناح الاقامة، علما ان وحدة زراعة الخلايا الجذعية تشارك في الاستشارات المختلفة الواردة اليها ولجان العلاج بالخارج والتواصل مع المراكز العالمية لتوفير خدمة العلاج بالخلايا الجذعية لهم للمرضى الكويتيين في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا وفق لائحة العلاج بالخارج، مؤكدا متابعة جميع هذه الحالات في الوحدة بعد اتمام عملية الزراعة بفترة قصيرة. وفي عام 2013 وبتبرع من قبل بنك الكويت الوطني تم تصميم وانشاء وحدة العلاج بالخلايا الجذعية لتشمل جناحا متكاملا يضم 6 غرف عزل وخدمات مساندة والتي تم افتتاحها في مايو 2017.

وأوضح حسين انه تم دعوة العديد من المختصين من جمهورية الايطالية والفرنسية والولايات المتحدة الامريكية كأطباء زائرين خلال الفترة الماضية، واشادوا بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى وبخطط الوحدة المستقبلية لانشاء خدمة العلاج بالخلايا الجذعية للأطفال. وأشار في الختام الى التعاون المستمر مع ادارة خدمات نقل الدم وذلك لتجهيز وتشغيل مختبر بنك الدم ومختبر الخلايا الجذعية في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال والذي تم تحت اشراف ادارة خدمات نقل الدم وتجهيزه بالكوادر الفنية المدربة.

