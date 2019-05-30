وطن النهار

كرم محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود القائمين على مركز تقويم وتعليم الطفل، وعددا من طلابه، تقديرا لدورهم التطوعي والخيري بتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين في عدد من مناطق محافظة الفروانية.

وأشاد الحمود بدور المركز وجهود القائمين عليه بزرع ثقافة مساعدة المعوزين والمحتاجين في نفوس الطلبة، وحثهم على ضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات المجتمعية.

وأكد أن العمل الخيري والتطوعي سمة أصيلة من سمات أهل الكويت الذين جبلوا على حب الخير والعطاء منذ زمن بعيد، لافتا الى أنه يحظى بكل أشكال الدعم المعنوي والمادي من القيادة السياسية.

وأبدى الحمود استعداده لتقديم يد العون في أية أمور متعلقة بالمركز، ومساندته للأفكار والآليات المطروحة، متمنيا في الوقت ذاته لهم التوفيق والنجاح.

الى ذلك استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، بمكتبه، والدة الشهيد أحمد قبازرد. وأكد الحمود خلال اللقاء أن الملاحم البطولية التي قدمها الشهداء تعد نهجا يقتدي به شباب ورجال الكويت، موضحا أن أم الشهيد هي أم لجميع الكويتيين فهي صاحبة الروح السامية والنفس القوية والقلب العظيم، واليها يعود مجد الشهيد وفخر الشهادة وعز التضحية الخالدة في قلب الوطن العزيز.

وأضاف الحمود أن تخليد ذكرى الشهداء، عرفانا بما قدموه من تضحيات جسيمة في سبيل الوطن، فهم الذين لبوا النداء وضحوا بالنفس والنفيس دفاعا عن الوطن والمقدسات ومكتسبات ثراه.

