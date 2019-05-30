وطن النهار

قامت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الفروانية ممثلة في مراقبة إشغالات الطرق تنفيذ جولات ميدانية على عدد من الأسواق العشوائية والمحال بمناطق جليب الشيوخ والحساوي والفروانية واشبيلية وعبد الله المبارك وصباح الناصر لإزالة كل ما يشوه المنظر العام والارتقاء بمستوى النظافة بالمحافظة.

وأوضح مدير بلدية المحافظة سعد الخرينج أن جميع المراكز التابعة للمحافظة تواصل تكثيف الجولات الميدانية لإزالة كل ما يشوه المنظر العام بالمحافظة مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الجولة الميدانية التي نفذتها النوبة «أ» بمراقبة إشغالات الطرق على الأسواق العشوائية قد أسفرت عن رفع ومصادرة حمولة 57م3 من الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والأثاث المستعمل إلى جانب تحرير 25 مخالفة بالاضافة إلى تنظيف الموقع من المخلفات ورفع حمولة 115م3 من المخلفات والنفايات الناتجة عن الأسواق بعد رفع البضائع منها.

وأكد الخرينج أن الهدف من الجولات القضاء على الظواهر السلبية بمختلف المناطق التي تشكل تعدياً صريحاً على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق، مؤكداً على أن الجولات مستمرة للقضاء على تلك الظواهر السلبية التى باتت تؤرق الجميع فضلا عن رصد المخالفين وإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

