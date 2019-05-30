وطن النهار

أعلن مدير ادارة التنمية الاجتماعية في جمعية صندوق اعانة المرضى جاسم الربيع عن تنفيذ الجمعية «مشروع افطار الصائم» بالشراكة مع الامانة العامة للاوقاف داخل مستشفيات وزارة الصحة وبعض المراكز الصحية، التي تستفيد منه بعض فئات العمالة محدودة الدخل كعمال النظافة وغيرهم من الفنيين وحراس الامن ممن تتزامن فترات عملهم مع موعد الافطار.

وأكد الربيع ان اهل الكويت قد جبلوا على حب الخير منذ القدم وان الجمعية تحاول من خلال هذا المشروع الذى تقيمه للسنة التاسعة عشرة على التوالي تحقيق رغبات المحسنين واهل الخير الذين يحرصون على الاستفادة من نفحات الشهر الكريم والاجر والمثوبة.

وأوضح الربيع ان عدد الوجبات المقدمة يوميا خلال هذا المشروع يصل الى نحو 4430 وجبة باجمالي ما قد يزيد على 128 الف وجبة على مدار الشهر الكريم.

وشكر الربيع الامانة العامة للاوقاف على تعاونها ودعمها للمشروع وكل من اسهم فيه داعيا المولى سبحانه وتعالى ان يتقبل من اهل الخير والاحسان احسانهم وان يحفظ الكويت قيادة وشعبا من كل مكروه وان يديم على اهلها نعمة الامن والامان والرخاء وسائر بلاد المسلمين.

