وطن النهار

توقع المهندس المقيم لمشروع جنوب عبدالله المبارك فراس صالح ان تتجاوز نسب الانجاز في مشروع جنوب عبدالله المبارك الـ 44 % مع نهاية شهر مايو الحالي حيث تسير اعمال عقد البنية التحتية بمعدلات اعلى من الجدول الزمني للعقد المتضمن انشاء وانجاز وصيانة أعمال الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية وتحديد القسائم البالغة 3260 قسيمة بمساحة 400 متر مربع، موزعة على 6 قطع بمساحة 4 ملايين و357 الف متر مربع ويشمل إنجاز أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومحطات الكهرباء الفرعية بالإضافة الى مدارس لجميع المراحل الدراسية ومساجد للمنطقة.

وذكر ان العقد يعد استكمالا لمشاريع البنى التحتية للضواحي والمدن السكنية التي تنفذها مؤسسة الرعاية السكنية والهادفة لمعالجة القضية الإسكانية وتأمين الرعاية السكنية للمواطنين، مشيرا الى ان مشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني يقع داخل الامتداد العمراني وخلف مطار الكويت الدولي وبمحاذاة الطريق الدائري السابع السريع ومجاور لضاحيتي عبدالله المبارك وغرب عبدالله المبارك، وتمت ترسيته بقيمة 28.990 مليون دينار ومدة تنفيذه 730 يوماً، لافتا الى ان المشروع يشتمل على أعمال كشط الطبقة السطحية وتنظيف الموقع وأعمال الحفر والدفان للوصول للمناسيب المطلوبة للطرق وأماكن مواقف السيارات لمنطقة القسائم، وأعمال متطلبات المحافظة على البيئة وقياس معدلات التلوث، وأعمال الطرق، وشبكات خدمات البنية التحتية للصرف الصحي وتغذية المياه العذبة وصرف مياه الأمطار والمياه المعالجة والري لأعمال الزراعة وشبكة الهاتف، إضافة إلى كيبلات 132 كيلو فولت وكيبلات الضغط المتوسط والمنخفض وإنارة الطرق، وأعمال إنشاء خزان ري سعة 250 ألف غالون، متوقعا الانتهاء من المشروع في ابريل 2020 الذي يخدم اكثر من 28 الف نسمة، مشيرا الى ان المشروع يحتوي على 60 مبنى عاماً سيخصص منها أجزاء للمراكز التجارية والأندية الشبابية والمحال الاستهلاكية والخدماتية اضافة إلى 10 مدارس و 12 مسجداً ومركز ضاحية يحتوي على 20 مركزاً ومكتبا للجهات الحكومية وموقعاً لمؤسسة الرعاية السكنية اضافة إلى 4 محطات كهرباء رئيسة.

