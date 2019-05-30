وطن النهار

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية طرحها مجموعة من الحلول المقترحة لـ «ضمان أمن أجيال المستقبل دراسيا» وذلك خلال (المنتدى العالمي لثقافة السلام) الذي تقيمه بمحكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 13 يونيو المقبل. وذكرت المؤسسة في بيان صحافي أن الحلول المقترحة ستقدم عبر 17 منهجا تغطي العديد من المراحل الدراسية مبينة أنها تستهدف تعليم ثقافة السلام وجعله سلوكا اعتياديا وتلقائيا.

وفيما يتعلق بهذه المناهج قال رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين وفقا للبيان إن (المؤسسة) تسعى إلى تتبع فكرة السلام منذ نشأة بذرتها في مرحلة الحضانة حتى اكتمال نضجها جامعيا.

وأضاف البابطين أن المناهج التي وضعها نخبة من الخبراء العالميين تستهدف جعل فكرة السلام لتصبح مؤهلة لطرح ثمارها داخل متلقيها أولا ثم فيما ينشره من أطروحات حول السلام كضرورة حتمية لإنقاذ البشرية من ويلات الحروب لتصبح فكرته منهجا وليس مجرد أمنيات.

وأوضح أن الخبراء أخذوا بعين الاعتبار مراحل الاستيعاب الذهني منذ الطفولة وصولا إلى مرحلة الشباب وهي المراحل التي يكون فيها الإنسان في حالة التلقي العقلي والتشكل الفكري لافتا إلى أن المؤسسات التربوية والتعليمية ستجد في هذه المناهج مادة تتناسب وكل مرحلة عمرية بسهولة وعمق في آن واحد.

وصنفت المؤسسة المراحل التعليمية بداية من (الحضانة) وتتضمن مستويين الأول والثاني ثم (الابتدائية) من المستوى الأول إلى السادس و(المتوسطة) من المستوى الأول إلى الثالث والمرحلة الثانوية من المستوى الأول إلى الثالث.

وبشأن المرحلة الجامعية وضعت المؤسسة منهج السنة الأولى وهو (السلام وحقوق الإنسان) أما الثانية فيحتوي على (السلام.. أمن الإنسان والتنمية الإنسانية) والثالثة (الديموقراطية المحلية والعالمية.. الطريق إلى السلام) والرابعة (التعليم من أجل ثقافة السلام وحقوق الإنسان).

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على اقتراح وضع 17 منهجا للسلام الذي تقدم به رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين.

