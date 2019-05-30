وطن النهار

دعا الأمين المساعد لشؤون القطاعات في جمعية الرحمة العالمية فهد الشامري إلى استثمار العشر الأواخر من رمضان بالطاعات والعمل الصالح، مبينا أن تلك الأيام هي أيام عظيمة امتنَّ الله بها على الأمة المسلمة بأن أعطاها نفحات ربانية عطرة، فيها الأجر العظيم مع العمل والطاعة القليلة، وفيها أيضا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، مناشدا أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين في الكويت ضرورة إخراج الزكاة بأنواعها سواء أكانت زكاة المال أو الذهب أو غيرها، مؤكدا في الوقت ذاته أن أموال الزكاة يتم صرفها من خلال هيئة شرعية لصرفها في المصارف التي حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه.

