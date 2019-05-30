وطن النهار

هنأت مبرة «خير الكويت» في بيان لها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيسي وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والمواطنين والمقيمين وذلك لمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التكاتف والتكافل والتعاضد والانصهار في بوتقة الوحدة الوطنية خصوصا والمنطقة تموج بأحداث قد تتطور وتلقي بظلالها على الكويت.. وطالبت المبرة القائمين على العمل الخيري والانساني في البلاد والعاملين في محرابه بضرورة تحري الدقة في توجيه وتحديد مصارف الأموال وتفعيل الرقابة الوطنية الذاتية التي من شأنها مراعاة الوطن وعدم التسبب في أي مشكلات يمكن أن تخدش ثوبه النظيف في المجال الخيري والانساني. وفي هذا الإطار قال أمين عام مبرة «خير الكويت» ناصر العيار: عندما تدركنا الأعياد والمناسبات السعيدة فإن أول ما نفعله هو الدعاء لوطننا الحبيب ولقياداتنا السياسية ولعموم المواطنين والمقيمين بأن يحفظ الله الكويت ويديمها ديار أمن وأمان وعز ورخاء وأن يبارك لنا في ولاة الأمر منا ويوفقهم لمزيد من الحكمة في التعامل مع الأحداث التي تموج بها المنطقة وأضاف أن هناك أحداثا في المنطقة ربما تنتج حربا نتمنى ألا تقع وأن يتم تغليب لغة العقل والسلام لكن يجب ألا نركن الى مجرد التمني والدعاء وعلينا كمواطنين وكمقيمين أن نكون على أعلى درجات الانتباه والحذر خصوصا والكويت في مرمى الخطر والأحداث ستلقي بظلالها علينا شئنا أم أبينا وفي اطار هذا الحذر علينا كعاملين في المجال الخيري والانساني أن تكون أكثر تحريا للدقة والتمحيص في مصارف الأموال سواء في الداخل أو في الخارج لأن هناك من يتربص بنا ويريد تشويه سمعة العمل الخيري والانساني في الكويت واستغلاله لمصالح ضيقة أو شخصية لبعض القوى والجماعات. وقال العيار: نعم هناك رقابة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على المؤسسات الخيرية من جمعيات ومبرات وغير ذلك لكن في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة فإن الرقابة الذاتية هي الأهم ولابد من تفعيلها حفاظا على الكويت وعلى السمعة الطيبة التي بلغتها في مجال العمل الخيري والانساني والذي بلغ ذروته بمنح هيئة الأمم المتحدة للكويت وأميرها لقبين غير مسبوقين باعتبار الكويت مركزا عالميا للانسانية وصاحب السمو الأمير قائدا للانسانية ولذا علينا المحافظة على نظافة هذا الثوب وعدم السماح للصائدين في الماء العكر أو للمتربصين بنا بخدش هذا الثوب. واختتم العيار مشددا على ضرورة ابراز وحدة الشعب الكويتي الوطنية مضيفا: هكذا كنا عند الأزمات والكوارث التي ألمت بنا فاحترمنا العالم كله من أقصاه الى أقصاه وهذا ما يجب أن نكون عليه وشبح الحرب يخيم على المنطقة ولا نملك الا أن ندعو الله تعالى أن يجنبنا شرور الأشرار وكيد الكائدين ومكر الماكرين وأن يجنب منطقتنا شر الحروب.

