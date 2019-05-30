وطن النهار

تقدم نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات م. ناصر بدر العيدان الى سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي كافة بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

وذكر العيدان ان الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات تشرفت بالتعاون مع مبـرة إبراهيـم طاهـر البغلـي للابـن البـار من خلال مشاركتها في تقييم المساهمات المشاركة في جائزة البغلي للابن البار لهذا العام. وأوضح ان مسابقة البغلي لهذا العام ضمت عدة أقسام، لتغطي مختلف المجالات المجتمعية، ومن هذه الأقسام مسابقة البغلي للابن البار لتصميم وبرمجة موقع إلكتروني، وهي مسابقة لتصميـم وبرمجـة موقـع إلكترونـي كأحـد المشـاريع الاجتماعيـة والأدبية والتوعويـة للمبـرة بالتنسـيق والتعـاون مـع الجمعيـة الكويتيـة لتقنيـة المعلومـات، لتحقيـق عـدة أهـداف تعـود بالنفـع علـى أفـراد ومؤسسـات المجتمـع المدنـي فـي الكويـت.

