آراء

تضمن الخطاب السنوي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بمناسبة العشر الأواخر العديد من المضامين المهمة لاسيما انه اتى في مرحلة دقيقة من تصاعد الأزمة الأميركية - الايرانية والحديث حول الحرب المحتملة الذي اخذ في المد والجزر، فالخطاب تحدث عن حساسية المرحلة والأدوات التي لابد من التحصن بها لحماية سورنا الداخلي والمتمثل بالوحدة الوطنية، وركز الخطاب على دور الاعلام حينما ذكر سموه «انني ادعو القائمين على جميع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الى ممارسة دورهم الاعلامي بوعي ومسؤولية فلا نريد لاعلامنا الانحراف عن رسالته الوطنية الى ما يهدد وحدة وأمن الوطن الاجتماعي لاسيما في ظل الظروف الحرجة في المنطقة»، والحقيقة ان الخطاب اصاب كبد الحقيقة في تسليط الضوء على ظاهرة الانحراف الاعلامي التي بدأت تتجلى في الكثير من الصور والأشكال.

فالاعلام رسالة سامية تهدف الى رفع الوعي المجتمعي بكافة القضايا المهمة الآنية والمصيرية، بالاضافة الى عمله على تعزيز الذاكرة الجمعية لأي مجتمع يسعى ويعمل للاستقرار والاستمرار، لهذا فان تسليط الضوء على عدد من مفاهيم البناء والعادات والتقاليد الموروثة والذكريات المهمة لاسيما تلك التي لعبت دورا مهماً في تاريخ المجتمع يساهم في توحيد وتعزيز تلك الذاكرة التي تعمل وتفكر وتتصرف وتخطط بشكل جمعي لحماية اهدافها ومصالحها واولوياتها، الا اننا بتنا في الأونة الأخيرة نلاحظ ذلك الانحراف الاعلامي في كافة صوره، فتظهر العديد من الأصوات لتقوم بالتطبيل لصالح اطراف مختلفة سواء كانت فيما يخص القضايا الاقليمية او الدولية متناسين دور الدولة التي حرصت على ابرازه في الأسرة الدولية كدولة داعية وراعية للسلام، كما تظهر بعض الأقلام الشاذة لتتجاسر على تاريخ الكويت ومسيرة ابنائه وبناته لتتطاول عليه معتقدة بأنها بفعل تلك الأهداف الرخيصة الساعية للمكاسب الآنية ستكون قادرة على تشويه ذلك التاريخ، في حين غفلت عن حقيقة انها لم تشوه وتفضح الا نفوسها المريضة المليئة بالعقد والدونية النفسية.

كما يقوم البعض بالاساءة في استخدام منصات «السوشيل ميديا» ليقوموا بتحويلها الى ساحات لبيع المواقف السياسية كغيرها من منصات الاعلانات؟ كل ذلك وغيره يقع في خانة الانحراف الاعلامي والذي لابد وان يقوم عبر التوعية المجتمعية ودور مؤسسات المجتمع المدني التي لابد وان تبدأ بالالتفات الى وظيفتها المهمة في تعزيز مدنية المجتمع ورقيه.

