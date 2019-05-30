آراء

ولفريد باريتو ولد في مدينة باريس سنة 1948 وتوفي في مدينة جنيف سنة 1923م وهو عالم اقتصادي اجتماعي شهير وصاحب مبدأ باريتو المعروف بقاعدة 80-20 في علم الإدارة. وترتكز فكرة باريتو على قاعدة أن 80% من المشكلة هو نتيجة 20% من الأسباب الممكن حدوثها.

بمعنى انه غالباً ما يكون هناك عدد محدود من الأسباب ذات تأثيرات كبيرة في مشكلة الجودة.

لذا فإن هذه الوسيلة تستخدم للتعرف على المشكلات التي ينبغي التركيز عليها ومعرفة اسبابها على أن تكون خلال مدة زمنية محددة.

وهناك تحليل شهير هو تحليل باريتو (Pareto Analysis) ويطلق عليه ايضاً منحنى ونموذج باريتو (Pareto Diagram) وهو يستخدم لمعرفة الأهمية بالنسبة للمشكلات أو الحالات من أجل اختيار البداية في حل المشكلات والتعرف على السبب الرئيس في المشكلة ولمتابعة أحد الحلول.

وتكمن فكرة هذا التحليل في تصنيف الحالات وفقاً لدرجة الأهمية ويتم التركيز على أكثرها أهمية وترك الأقل أهمية.

ومن خلال متابعتي الحثيثة لتقارير ديوان المحاسبة في السنوات الأخيرة والجهود العظيمة التي يبذلها موظفو الديوان وجدت ان كل الملاحظات تذكر في تقارير الديوان سواء كانت كبيرة أو صغيرة وهذا ما اود التركيز عليه في مقالي هذا.

اتمنى من الإخوة في ديوان المحاسبة الذين اكن لهم كل الاحترام والتقدير ان يتم تطبيق تحليل باريتو على التقارير السنوية لديوان المحاسبة.

وان يتم التركيز على المخالفات والملاحظات الكبيرة والجسيمة، فكثرة الملاحظات وكبر حجم التقارير بهذا الشكل تتسبب في تشتيت الجهود المبذولة في المحافظة على المال العام. كما تتسبب في ضياع الوقت والجهد سواء عند القياديين بالدولة والإدارات المالية المختلفة في مؤسسات الدولة وكذلك لجنة الميزانيات بمجلس الأمة.

رسالتي إلى القياديين في ديوان المحاسبة: ما الفائدة الموجودة من القضاء على 80 ملاحظة غير مهمة ومبالغها بسيطة والابقاء على 20 ملاحظة كبيرة ورئيسة؟

وكم سنوفر الجهد والوقت اذا وفرنا الجهود المبذولة والحثيثة التي يبذلها موظفو الديوان في التركيز على معرفة ودراسة 80% من الملاحظات غير الضرورية او كما يسميها باريتو الكثرة التافهة؟

وكيف ستكون النتائج إذا ركزنا على 20% من الملاحظات الضرورية او القلة الحيوية؟

ومن الناحية العملية اجد ان جودة تقارير المحاسبة ستكون أفضل بكثير اذا طبقنا مبدأ تحليل باريتو فهو أسلوب احصائي في عمليات اتخاذ القرار ويعد ايضاً أسلوبا منهجيا ووسيلة ابداعية للنظر في اسباب المشكلات حيث انه يساعد على التحفيز والتفكير وتنظيم الأفكار والتركيز.

وما احوجنا اليوم للتركيز على الملاحظات الكبيرة والرئيسة في تقارير ديوان المحاسبة للقضاء على الهدر في ميزانية الدولة والمحافظة على المال العام وهو مطلب وأمر سام ذكره صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في كلماته السامية.

في الختام أيام قليلة ومعدودة وينتهي شهر رمضان الكريم جعلنا الله من عتقائه وأعاده الله علينا بالصحة وموفور العافية وكل عام وأنتم بخير ونسأل الله ان يحفظ الكويت وقائدها وربان سفينتها وشعبها والمقيمين على أرضها من كل مكروه وان يحفظ خليجنا الواحد ويجمعنا دائماً على الخير والمحبة.

