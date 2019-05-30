آراء

فوجئت بصديق لي من الوافدين يتصل بي ليخبرني بمعاناته التي عاشها لأكثر من أسبوع من أجل تجديد رخصة القيادة ما بين مرور الفروانية ومرور حولي وهالني ما سمعت منه هل نحن فعلاً في دولة الكويت التي تتميز بتقدمها التكنولوجي وبأنها تسعى جاهدة لأن تكون جميع المعاملات الكترونية وسأذكر لكم بعض ما قاله صديقي فقال انه ذهب لمرور الفروانية طبقا لعنوانه في البطاقة المدنية وذلك قبل انتهاء موعد رخصة القيادة بأسبوع فأخبروه ان عليه العودة يوم انتهاء الموعد فذهب قبلها بيوم وهنا تبدأ المأساة فعليه الانتظار قبل بداية الدوام بساعتين على الأقل لأخذ رقم في صورة مهينة وبعد ان يأخذ الرقم عليه ان يجلس لاربع ساعات على الاقل حتى يصل الى الموظف وما ان وصل للموظف فقال له انك استخرجتها من عشرين عاماً من حولي وعليك الذهاب إلى هناك، فذهب صديقي الى هناك وعاش المأساة نفسها مرة أخرى لان العمل في مرور حولي حسب اهواء الموظفين فهناك الموظف الذي يراعي ضميره في العمل والمحظوظ من يقع عنده لأنه سينتهي في نصف ساعة على الأكثر وهناك من الموظفات من لها فلسفة خاصة فتقوم بتجميع جميع المعاملات من الساعة الواحدة وحتى الرابعة ثم تبدأ في تصدير رخص القيادة الجديدة بعد الرابعة وتعسا لمن يوقعه حظه العاثر عندها، وإذا راجعها وأخبرها أنه يجلس من أربع ساعات فالويل والثبور له وينال أسوأ العبارات ولا احترام لسن أو لمكانة او لظروف صحية.

فلماذا هذا العذاب كله وهل هو متعمد لاذلال واهانة الوافدين ام ان ذلك يعود الى اسلوب عمل عقيم وغير منظم والقضاء على ذلك يتم بسهولة ويسر ان توافرت الارادة لذلك علما ان 95% من الوافدين يتم تغريمهم لمخالفة موعد انتهاء رخصة القيادة ولا ذنب لهم في ذلك ولكن لصعوبة بل استحالة الوصول في الموعد الذي يريده.

ان هذا الامر يا سادة يقدم صورة سيئة عن الكويت لو كنتم تعلمون لانه يخدم كل من يسعى لتشويه صورة الكويت في مجال حقوق الانسان فلو حدث وتم تصوير ما يحدث من مهانة للوافدين في هذا الامر ونشره على المواقع فانه سيكون مدمراً لصورتنا واطلب من مسؤولي وزارة الداخلية ان يذهبوا في تلك الاوقات لرؤية كبار السن والمرضى وكل من يتأخر عن عمله وما يحدث من اهانة لهم سواء في التعامل او في الطوابير التي تمتد لمئات الأمتار ولا ابالغ في ذلك ولذلك فانني اقترح على وزارة الداخلية لتيسير الامر ما يأتي:

- ان تتم معاملة رخص القيادة مثل البطاقات المدنية في حالة التجديد.

- ان يتم العودة الى العمل بمدة رخص القيادة للعاملين في الوزارات وهي عشر سنوات.

- ان يسمح بتجديد الرخص حسب عنوان البطاقة المدنية لا حسب اصدارها في المرة الأولى.

- ان نبدأ بالتجديد الكترونيا للعاملين في وزارات الدولة مع ارفاق صور من المستندات الدالة على ذلك على موقع الوزارة عند التجديد.

ان فعلت وزارة الداخلية ذلك فستقضي على أمر يقوم بالاساءة لصورة الكويت، وليحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

