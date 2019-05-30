أول النهار

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أول من أمس الثلاثاء أن تضحيات الشهداء العسكريين تعد محل فخر واعتزاز من جميع أبناء الشعب.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع عقب استقبال الشيخ ناصر صباح الأحمد أبناء وأسر الشهداء العسكريين بالجيش بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.

وأعرب النائب الأول عن سعادته بلقاء أسر الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم العطرة وسطروا أروع البطولات بالتضحية في سبيل الوطن الغالي ما يعد محل فخر واعتزاز من القيادة السياسية والشعب الكويتي أجمع.

كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، في قصر بيان أمس، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد السيد لورانس سيلفرمان يرافقه رئيس مكتب التعاون العسكري الأميركي العميد راندولف ستادينراوس والملحق العسكري الأميركي المقدم جيسون بيلكناب.

حيث شهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الأهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

