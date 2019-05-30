أول النهار

ثمن رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد العواش الدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتوحيد الصف الخليجي والعربي والاسلامي.

وقال العواش في تصريح صحافي امس الاربعاء: إن المكانة العالية والتقدير اللذين يحظى بهما سمو أمير البلاد من إخوانه القادة الخليجيين والعرب والمسلمين محل تفاؤل لدى الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية بأن تخرج قمم مكة الثلاث بنتائج إيجابية تخدم مصالح دول المنطقة وشعوبها.

وأشار إلى جهود سمو الأمير المشهود لها على كل المستويات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية في لم الصف الخليجي من خلال الدور السامي الذي يقوم به لتوحيد الأسرة الخليجية لتكون يدا واحدة لمواجهة أي تحديات.

وأكد أهمية الدعوة الكريمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية لحضور قمم مكة المكرمة والتي تأتي في وقت تشهد المنطقة تحديات كبيرة ومخاطر قد تهدد الأمن الخليجي والعربي والإسلامي.

وذكر العواش أن اتحاد إذاعات الدول العربية وفر كل إمكاناته الفنية والبشرية تحت تصرف الأشقاء الإعلاميين بالمملكة العربية السعودية مبينا أن هناك فريقا فنيا وبرامجيا من الاتحاد موجود حاليا بمكة المكرمة برئاسة رئيس الاتحاد والمدير العام للاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان للاشراف على دور الاتحاد في هذا الشأن.

وأشار إلى أن وزارة الإعلام في الكويت وبحكم رئاستها للاتحاد تدعم كل الجهود الإعلامية بالقمم الثلاث بتوجيهات من وزير الإعلام الجبري الذي أعطى تعليماته بتقديم كل التسهيلات الإعلامية للأشقاء بالسعودية.

