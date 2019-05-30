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مكة المكرمة - الوكالات: يغادر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم متوجها الى المملكة العربية السعودية وذلك لترؤس وفد الكويت في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الطارئة والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي.

وتستضيف مكة المكرمة اليوم وغدا ثلاثة مؤتمرات قمة حيث تعقد اليوم قمتان خليجية وعربية طارئتان دعا اليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث العديد من القضايا ومنها تداعيات الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الاقليمية للامارات وهجوم الميليشيات الحوثية على محطتي ضخ تابعتين لشركة ارامكو السعودية فيما تعقد يوم غد الجمعة القمة العادية الـ14 لدول منظمة التعاون الاسلامي.

ورحب مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي ترأسها الملك سلمان عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية والدول الاسلامية وممثليهم وجميع المشاركين في القمم الثلاث معربا عن تطلعه لأن تكلل جهود المشاركين بالنجاح والتوصل لكل ما فيه الخير حول القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية والاسلامية وتوحيد الصف والمواقف بشأنها.

وستناقش القمتان الطارئتان الخليجية والعربية اللتان تستضيفهما مكة المكرمة في يوم واحد الاعتداءات على السفن ومحطات النفط وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الاقليمي والدولي وعلى امدادات واستقرار أسواق النفط العالمية بالاضافة الى سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما سيبحث ممثلو الدول الأعضاء في القمتين التوتر الأميركي الايراني وضرورة التشاور والتنسيق بين الدول الخليجية والعربية في هذا الصدد.

وتعقد القمتان العربية والخليجية قبل يوم واحد من القمة الاسلامية التي دعا اليها خادم الحرمين الشريفين في وقت سابق من أجل بلورة موقف موحد تجاه العديد من الملفات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.