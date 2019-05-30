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أبوظبي- طهران- الوكالات: أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون خلال زيارته إلى أبو ظبي أمس أنه من «شبه المؤكد» أن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف أربع سفن قبالة سواحل الإمارات هذا الشهر، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. ورفضت إيران بشدة هذه الاتهامات واصفة إياها بأنها «مضحكة» محذرة بولتون من «قرع طبول الحرب».

وفي جلسة مع صحافيين نظمتها السفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية قال بولتون إنه تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام «ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران». وأضاف «لا يوجد أي شك لدى أحد في واشنطن حول المسؤول عن ذلك» متابعا «من برأيكم قام بذلك؟ شخص من النيبال؟».

وفي طهران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة «ليس غريبا أن يصدر عن الولايات المتحدة مثل تلك المزاعم المضحكة». وأضاف «على بولتون وغيره من دعاة الحرب الذين يبحثون عن الفوضى معرفة أنّ إستراتيجية التحلي بالصبر والحذر الكبير وأقصى قدر من التأهب الدفاعي للجمهورية الإسلامية، ستمنع تحقيق رغباتهم الشيطانية في المنطقة».

وتعرّضت أربع سفن (ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن اماراتية) لأضرار في «عمليات تخريبية» قبالة امارة الفجيرة خارج مضيق هرمز هذا الشهر، بحسب أبوظبي.

ووقع الحادث النادر في المياه الإماراتية في أجواء من التوتر الشديد في المنطقة بسبب الخلاف بين إيران الولايات المتحدة على خلفية تشديد العقوبات النفطية الاميركية على طهران.

وبعدها بيومين تعرّضت محطّتا ضخ لخط أنابيب رئيس ينقل النفط من شرق السعودية إلى غربها، إلى هجوم بطائرات من دون طيار أطلقها المتمردون اليمنيون المدعومون من إيران. وبحسب المسؤول الأميركي فإنه «كان هناك هجوم فاشل على ميناء ينبع السعودي قبل يومين من الهجوم على الناقلات». ولم يدل بولتون بأي تفاصيل حول الهجوم الذي استهدف ينبع التي تعد مدينة رئيسة للنفط غرب المملكة وتقع على البحر الأحمر. وأكد بولتون «أؤيد ما قمنا به حتى الآن. وهو التوضيح لإيران ووكلائها أن هذا النوع من الأعمال يمكن أن يؤدي إلى رد قوي للغاية من الولايات المتحدة».

ووصف بولتون الإجراءات بـ«الرادعة». لكنه رفض «الخوض في التفاصيل» مؤكدا أنه من المهم أن «تدرك القيادة في إيران أننا نعلم».

وقال بولتون إنه سيلتقي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأيضا مع نظيره الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، لبحث العلاقات الثنائية والتوتر في المنطقة. وأكد «نبقى قلقين للغاية حول هذا ونرغب في أن نبقى متيقظين قدر الإمكان». وتابع «نقوم بمشاورات مكثفة مع حلفائنا في المنطقة لبحث ما يمكننا القيام به بعد ذلك».