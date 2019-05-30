الأولى

انطلقت امس الاربعاء في ولاية موغلا التركية مناورات عسكرية تركية بمشاركة مراقبين من دول عدة من بينها الكويت. وقالت وكالة انباء الاناضول ان مناورات المنقذ 19 تشارك فيها 18 دولة ومؤسسة عالمية بصفة مراقب، وانها بدأت من مدينة مرمريس عبر ارسال الغواصة التركية علمدار وسفينة بحث الى مياه البحر المتوسط لمحاكاة عملية انقاذ طاقم عالق داخل الغواصة. واضافت انه يشارك في المناورات مراقبون من الولايات المتحدة واذربيجان وبنغلاديش والبرازيل وبلغاريا وفرنسا والجزائر وجورجيا وايطاليا وكندا وقطر والكويت ولبنان وماليزيا وباكستان والبرتغال الى جانب اخرين من مكتب الارتباط الدولي للانقاذ في الغواصة.

