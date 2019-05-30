الأولى

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد مساء اول من امس في نادي ضباط الجيش ابناء وأسر الشهداء العسكريين بالجيش، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.

وعبر النائب الأول عن سعادته بلقاء أسر الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم العطرة وسطروا أروع البطولات بالتضحية في سبيل الوطن الغالي، مؤكدا ان هذه التضحيات محل فخر واعتزاز القيادة السياسية والشعب الكويتي أجمع، متمنيا من الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وان يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة تحت ظل قيادة سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

