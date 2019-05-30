الأولى

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس ان الحرب على الارهاب لم ولن تنتهي قبل استرجاع حق كل شهيد وذلك بعد ساعات من تسلم مصر الارهابي هشام عشماوي وحارسه الشخصي بهاء ابو المعاطي اثر زيارة سريعة قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل الى ليبيا للقاء قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.... (طالع ص 19).

وذكرت مصادر مصرية امس ان السلطات الامنية بدأت على الفور في استجواب القيادي في تنظيم القاعدة ومؤسس تنظيم داعش سيناء الذي نقل ليل الثلاثاء الأربعاء بطائرة حربية مصرية الى القاهرة وسط حراسة عسكرية مشددة حيث شاركت قوات خاصة وجوية في تأمين نقل المتهمين. وظهر عشماوي وهو ضابط سابق في القوات المصرية الخاصة اثناء نزوله من الطائرة العسكرية بميناء القاهرة الجوي معصوب العينين وقد وضع سماعة كبيرة على اذنه ويعرج على رجله اليمني.

وبعد ساعات من تسلم الارهابي عشماوي كتب السيسي على حسابه بموقع تويتر تحية اجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائماً صقوراً تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه ارهاب المصريين. وأضاف ان الحرب ضد الارهاب لم تنته ولن تنتهي قبل ان نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.

وكانت السلطات الليبية القت القبض على هشام عشماوي وحارسه الشخصي بدرنة في اكتوبر الماضي وذلك خلال عمليات الجيش الوطني الليبي لتحرير درنة من العناصر الارهابية والمتطرفة ويعد هشام عشماوي اخطر الارهابيين المصريين وأحد ابرز قيادات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ومحكوم عليه بالاعدام في مصر بعد اتهامه في 17 قضية ارهابية.

واكد خبراء امنيون ان مكاسب امنية عديدة ستعود على مصر في مجال الأمن بعد تسلمها عشماوي الذي يعد من اخطر الارهابيين في المنطقة،مشددين على ان عشماوي بمثابة كنز معلومات وأسرار عن التنظيمات الارهابية. وأكد عضو المجلس القومي لمكافحة الارهاب العميد خالد عكاشة ان تسليم هشام عشماوي لمصر بمثابة ضربة امنية كبيرة فهو احد اخطر القيادات الارهابية على مستوى العالم، وهو الأكثر ارتباطا بتنظيم القاعدة والمتورط في العديد من الحوادث التخريبية. وأضاف ان عشماوي يعتبر بمثابة كنز من الأسرار والمعلومات للتنظيمات الارهابية، حيث يزيح اي غموض عن هذه التنظيمات من خلال ما يملكه من معلومات عنها، وتستطيع مصر الحصول على قدر كبير من المعلومات منه