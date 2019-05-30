الأولى

ارتفع عدد النواب الرافضين ما اثير مؤخرا عن فرض ديوان الخدمة حظرا مدته عام على تسجيل المستقيلين من وظائفهم الحالية من اجل الحصول على وظيفة جديدة، وسط مطالب متعددة بالغاء ذلك الحظر. وقالت مصادر برلمانية ان هناك تنسيقا نيابيا من اجل التصدي للأمر ومساءلة قيادات الديوان.

ووصف النواب محمد الحويلة ومحمد الهدية وشعيب المويزري وحمدان العازمي القرار بالجائر والمجحف والمتخبط والظالم. واستغرب الهدية خطوة مجلس الخدمة المدنية في التضييق على الكويتيين من خلال حرمانهم من حق الحصول على الوظيفة المناسبة التي كفلها الدستور، مؤكدا ان القرار تشوبه عدم الدستورية، خاصة انه يشمل من يقدم استقالته من وظيفتة، من اجل ان يحصل على وظيفة تتناسب مع مؤهلاتة العلمية.

من ناحيته قال النائب المويزري في سؤال للوزير: هل يملك مجلس الخدمة أو ديوان الخدمة أو حتى مجلس الوزراء الحق في منع أو تعطيل حصول الكويتيين على الوظيفة أو اختيارها؟

بدوره قال النائب العازمي ان القرار يدل على تخبط الحكومة، بينما صرح النائب الحويلة بأن القرار يحرم شريحة كبيرة من المواطنين ممن تضطرهم الظروف إلى تقديم استقالاتهم، ويرغبون بالعودة للتسجيل للحصول على فرصة عمل أخرى.

واشار الى ان الدستور ينص على ان (لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن، وتقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين).