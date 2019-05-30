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أعلنت وزارة الداخلية ان الاجهزة الامنية ضبطت مواطنا بعد خروجه ودخوله الى البلاد بصورة غير قانونية رغم صدور عدة أوامر بإلقاء القبض عليه.

وذكرت في بيان لها امس انه بعد ضبط المواطن تم تحويله إلى جهات الاختصاص، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بقوانين البلاد واستخدام منافذها الرسمية أثناء حركة السفر. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح شكل الثلاثاء الماضي لجنة تحقيق في واقعة تكرار خروج مطلوبين أمنيا من المنافذ. من جانب آخر، اعلنت الداخلية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شكل لجنة تحقيق في واقعة المشاجرة وإطلاق النار امام احدى المدارس الخاصة بمنطقة حولي.

