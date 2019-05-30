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أعلن وزير الصحة د. باسل الصباح عن تطوير الخدمات الصحية في منطقة كبد من خلال إنشاء مستوصف ومركز للطوارئ فيها، لافتا إلى أهميتها خلال الشتاء والربيع حيث يرتادها كثير من المواطنين.

وأشار إلى دراسة في طور الإعداد يقوم بها قطاع الشؤون الهندسية لإنجاز هذا المشروع.

وحول مطالبات عدد من أطباء المسالك البولية بوقف ما أسموه «تجاوزات في معهد الكويت للاختصاصات الطبية»، وتهديدهم بالاستقالة أو اللجوء إلى القضاء في حال عدم النظر إلى مطالبهم، أكد الوزير أن لجنة محايدة من الفتوى والتشريع وكلية الحقوق تدرس الموضوع من كافة جوانبه،وتقابل أصحاب الشكوى للوقوف على أبعاد المشكلة، وسوف تعلن رأيها قريبا.

