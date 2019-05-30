الأولى

فيما نقل النائب أسامة الشاهين عن وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي تأكيده بعدم رفع نسب القبول في الجامعة، نافيا ما يتم تداوله عن ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د. علي المطيري أنه لم يتم اي تغيير على الحدود الدنيا بالنسبة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات وهي 70% أو 2.50 نقطة للقسم العلمي، و78% أو 2.90 نقطة للقسم الأدبي. وقال: ان مجلس الجامعة قرر قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين شروط القبول للعام الجامعي 2019/2020 موزعين على الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وفقا لترتيب رغباتهم، على ألا يقل الحد الأدنى للمقبولين في الفصـل الأول عن 75% للقسم العلمي و80% للقسم الأدبي، والبقية للفصل الدراسي الثاني مع تحديد التخصصات المقبولين فيها خلال أسبوع من إعلان نتائج قبول الفصل الدراسي الأول.

واضاف: على الذين يرغبون في التقدم إلى الجامعة أن يكونوا مستوفين لهذه النسب، وجميع شروط القبول الأخرى المعلنة على صفحة عمادة القبول والتسجيل على الإنترنت، مشيرا الى انه لن يقبل أي طلب إلا من الحاصلين على النسب المذكورة كحد أدنى.