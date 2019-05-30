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أطلقت وزارة التربية خدمة الاختبارات التجريبية للوظائف الاشرافية (Online) في اطار سعيها الى تطوير وتحسين مستوى الخدمات، فيما وصف عدد من المتقدمات للاختبارات الفعلية في مرحلة رياض الاطفال الاسئلة بانها صعبة، لاسيما المتعلقة بالجانب الاداري.

من جهته أكد وكيل الوزارة للتعليم العام أسامة السلطان، أن الاختبار التجريبي يمكن المرشح من التدريب على الاختبار الفعلي من خلال نموذج يحاكيه، فضلا عن التأكد من صحة بياناته.

وكانت الاختبارات الالكترونية انطلقت امس بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال و شملت وظائف مدير مدرسة - مدير مساعد - مشرفة فنية - موجه فني، في جميع المناطق التعليمية بالاضافة الى قطاعي التربية الخاصة والتعليم الخاص.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن نسبة الرسوب في الاختبار الالكتروني لمعلمات الرياض التابعة لمنطقة الاحمدي كبيرة، موضحة أن المرشحات اللاتي حققن نسبة النجاح المحددة بـ 70% كانت ضئيلة جدا ولم تتجاوز 40%.

وقالت مراقب الشؤون التعليمية لرياض الاطفال هنادي النصرالله، أن الاختبار الالكتروني الذي عقد أمس شمل معلمات منطقة الأحمدي التعليمية وتوجيه رياض أطفال لجميع المناطق.

وقالت أن اختبارمعلمات منطقتي مبارك الكبير والجهراء التعليميتين ومديرات الرياض سيتم اليوم بالنسبة لجميع المناطق التعليمية، في حين تقام الأحد القادم اختبارات معلمات العاصمة وحولي ومعلمات ادارة التربية الخاصة، بينما حدد الأثنين المقبل لاختبار معلمات الفروانية والمديرات المساعدات لجميع المناطق.

