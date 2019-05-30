عربيات ودوليات

مكة- الوكالات: تستضيف مكة المكرمة اليوم وغدا ثلاث قمم حيث تعقد اليوم قمتان خليجية وعربية طارئتان دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث العديد من القضايا ومنها تداعيات الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للامارات وهجوم المليشيات الحوثية على محطتي ضخ تابعتين لشركة ارامكو السعودية فيما تعقد يوم غد الجمعة قمة دول منظمة التعاون الاسلامي. ورحب مجلس الوزراء خلال جلسته التي ترأسها الملك سلمان بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية والدول الإسلامية وممثليهم وجميع المشاركين في القمم الثلاث في مكة المكرمة. وأعرب مجلس الوزراء عن تطلعه لنتائج قمم مكة و أن تكلل جهود المشاركين بالنجاح لما فيه الخير للأمتين العربية والإسلامية، والتوصل لكل ما فيه الخير حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية والإسلامية وتوحيد الصف والمواقف بشأنها.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية في القمتين الطارئتين اللتين دعا لعقدهما العاهل السعودي في مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام، ولقادة الدول الإسلامية في الدورة العادية الرابعة عشرة.

وستناقش القمتان الطارئتان اللتان تستضيفهما مكة المكرمة في يوم واحد بحضور ممثلي الدول الأعضاء هذه الاعتداءات وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية بالإضافة الى سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما سيبحث ممثلو الدول الأعضاء في القمتين التوتر الأميركي الإيراني وضرورة التشاور والتنسيق بين الدول الخليجية والعربية في هذا الصدد.

وبعد دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمتين عربية وخليجية طارئتين استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة من ايران مكة المكرمة ومدينة جدة في 20 مايو الجاري بصاروخين باليستيين. وطالب مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه برئاسة العاهل السعودي في 22 مايو المجتمع الدولي بـبتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني لايقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم اجمع وان يبتعد ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير قد شدد على أن المملكة لا تريد حربا في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك مؤكدا أن أياديها ممتدة للسلام وتسعى لتحقيقه. وقال انه في حال اختار الطرف الآخر الحرب في إشارة الى ايران فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها.

وتعقد القمتان العربية والخليجية قبل يوم واحد من القمة الإسلامية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين في وقت سابق من أجل بلورة موقف موحد تجاه العديد من الملفات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

