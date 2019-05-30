عربيات ودوليات

جدة- الوكالات: عقد امس في قصر المؤتمرات في جدة اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بحضور وزراء خارجية وممثلي ست وخمسين دولة لمناقشة الموضوعات التي تتناولها القمة في دورتها الرابعة عشرة على مستوى رؤساء الدول في مكة المكرمة في آخر شهر مايو.

وتركز القمة الاسلامية على القضية الفلسطينية والاعتداءات الإرهابية على ناقلات النفط واستهداف أمن واستقرار الدول الإسلامية إضافة إلى موضوعات أخرى عدة من أبرزها الإرهاب والتطرف ومكافحتهما.

ويعلق الكثيرون الآمال في القمة التي أطلق عليها شعار قمة مكة.. يدًا بيد نحو المستقبل لبحث كل المستجدات في المنطقة من قضايا سياسية ودينية واجتماعية وثقافية، خصوصًا بعد تزايد الجرائم الإرهابية وارتفاع معدلات الفقر في دول العالم الإسلامي، وتأتي في مقدمة الجوانب السياسية التي تناقشها القمة التدخلات الإيرانية في الشؤون الخاصة لدول المنطقة، من خلال دعمها للميليشيات والجماعات الإرهابية ومساعيها في زعزعة استقرار الدول.

