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مكة المكرمة- الوكالات: دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وألقى وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن د. محمد صالح بن طاهر بنتن كلمة أكد فيها أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد أهم البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 وترجمة لاهتمام القيادة الواضح بالإسلام والمسلمين إلى واقع ملموس.

وأوضح وزير الحج والعمرة أنه يشارك في تنفيذ طموحات ومبادرات هذا البرنامج ما يزيد عن 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص.

وتسلم الملك سلمان وثيقة برنامج خدمة ضيوف الرحمن التي تشتمل على أكثر من 130 مبادرة، شارك في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

